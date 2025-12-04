瞄準台灣第4次政黨輪替？盧秀燕：民進黨執政夠了

台中市長盧秀燕說，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步；而國家領導人話語影響重大，口誤恐引發誤判與不安。（記者陳秋雲／攝影）

台中市長盧秀燕 2日接受聯合報專訪，談及政局表示，台灣是民主國家，不應由單一政黨長期壟斷權力，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步，人民也才能獲得更完善的照顧。

盧秀燕表示，「我們已經過兩次以上政黨輪替，我非常相信民主制度的競爭，因為有競爭國家才會進步，有競爭才會防腐」。回顧歷次政黨輪替，包括陳水扁時期首度執政、馬英九 主導再度輪替、蔡英文完成第三次輪替。盧秀燕覺得「民進黨執政夠了」，政黨有競爭的話，國家才會進步，人民才會受到照顧。

賴清德 總統稱「2027武統台灣」，後被修改為「以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」對於賴清德日前的發言，盧秀燕表示，總統作為國家最高領導人，掌握所有國安資訊，如果國家領導人發生這麼重大的錯誤，人民會擔心，總統是不是沒有掌握到重要訊息，或總統接受到錯誤的資訊？如果是錯誤的資訊，可能造成人民的恐慌，引發產業的不安或兩岸的誤判，甚至國際的震盪。她表示，所幸賴清德已意識到問題並及時澄清，避免情勢持續擴大。