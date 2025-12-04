我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

瞄準台灣第4次政黨輪替？盧秀燕：民進黨執政夠了

記者陳秋雲／台中4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市長盧秀燕說，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步；而國家領導人話語影響重大，口誤恐引發誤判與不安。（記者陳秋雲／攝影）
台中市長盧秀燕說，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步；而國家領導人話語影響重大，口誤恐引發誤判與不安。（記者陳秋雲／攝影）

台中市長盧秀燕2日接受聯合報專訪，談及政局表示，台灣是民主國家，不應由單一政黨長期壟斷權力，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步，人民也才能獲得更完善的照顧。

盧秀燕表示，「我們已經過兩次以上政黨輪替，我非常相信民主制度的競爭，因為有競爭國家才會進步，有競爭才會防腐」。回顧歷次政黨輪替，包括陳水扁時期首度執政、馬英九主導再度輪替、蔡英文完成第三次輪替。盧秀燕覺得「民進黨執政夠了」，政黨有競爭的話，國家才會進步，人民才會受到照顧。

賴清德總統稱「2027武統台灣」，後被修改為「以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」對於賴清德日前的發言，盧秀燕表示，總統作為國家最高領導人，掌握所有國安資訊，如果國家領導人發生這麼重大的錯誤，人民會擔心，總統是不是沒有掌握到重要訊息，或總統接受到錯誤的資訊？如果是錯誤的資訊，可能造成人民的恐慌，引發產業的不安或兩岸的誤判，甚至國際的震盪。她表示，所幸賴清德已意識到問題並及時澄清，避免情勢持續擴大。

盧秀燕 賴清德 馬英九

上一則

紐時專訪 賴清德：中國經濟不好 台灣樂意幫助解決問題

下一則

華碩驚傳遭駭客勒索 Everest集團竊取超過1TB資料

延伸閱讀

紐時專訪 賴清德：中國經濟不好 台灣樂意幫助解決問題

紐時專訪 賴清德：中國經濟不好 台灣樂意幫助解決問題
若中侵台 美有多大機會協防？賴清德接受紐時專訪這樣回答

若中侵台 美有多大機會協防？賴清德接受紐時專訪這樣回答
賴清德Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案

賴清德Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案
賴清德：在野黨接受一中 未來「愛國者治台」

賴清德：在野黨接受一中 未來「愛國者治台」

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。(記者黃筱晴／攝影)

趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

2025-11-26 18:59

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人