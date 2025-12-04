黑白集／綠營政商一家親 百億弊案聲聲慢

中油三接第一期工程預定年底前展開驗收，第二期遭檢舉招標金額灌水逾百億元台幣。（取材自皇昌營造官網）

中油三接防波堤弊案爆浮報工程款上百億元(台幣，以下同)，三年來遭多次檢舉，檢調近日才發動搜索。奇怪的是，明明廠商指控要求浮報工程款的是「中油總經理」；但遭檢調約談移送的「大咖」，卻是「世曦工程顧問」前董座施義芳。檢調這樣射箭，是故意歪掉，還是意外驚喜？

同一天，北市清潔隊員拿32元的舊電鍋贈送拾荒婦，經隊友檢舉，迅即被定罪。相形之下，三接防波堤浮報百億工程款，遭廠商檢舉長達三年多，檢調才遲遲搜索約談。兩相對照，「善良小蝦米 」與「貪官巨鱷」的遭遇有如天壤，格外諷刺。

廠商指控中油高官貪腐，有錄音檔為證。對方聲稱「中油錢最多」，明示他加碼工程標金，還嫌他「不會做頭路」，聽不懂話中話。廠商連加兩次標金，最後較首次報價多了100多億元，「高層」才滿意，但仍未得標。難道，原本就被相中來「陪榜」的？事發那年，中油總經理有兩個人，4月12日前是李順欽，其後是方振仁，這會很難查嗎？

因世曦在此案負責招標及監工，所以前董座施義芳被列被告。施義芳曾是民進黨 英系立委，因未能擠入不分區，被酬庸出任世曦董座。直至今年7月，他的職位被競選立委失利的鄭運鵬取而代之。

當民進黨把公營事業當肥羊輪流酬庸，政商一家親，專業如糞土，弊案查得清嗎？