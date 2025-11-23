觀察站／侯友宜行動治理創先例 最後一年如何解決民瘼 各界都在看

新北市長侯友宜行動治理座談會，創地方自治先例。（本報資料照片）

過去鄰里長對地方建設需求，大多仰賴議員轉達市府，一來一往曠日廢時。台灣新北市長侯友宜 首創「行動治理」座談會，直接與里長面對面溝通，強化其「專注市政」形象，被視為地方自治史上創舉。然隨著規模逐年擴大、儀式化與閉門會議發展，難免被人詬病成為一場「大拜拜」。如何在最後一年把民眾關注問題徹底提出解方，各界都在看。

新北市長侯友宜上任後，2019年展開行動治理座談會，邀請里長針對地方建設提出建議，展現其「接地氣」的精神，活動舉辦下來，藍綠民代都相當肯定，更稱「從來沒有一位縣市首長願意下鄉與基層面對面溝通」，且侯見到里長時，總能精準喊出里長姓名，還有其關心案件，開創「侯氏政治」新局面。

侯友宜上任後不久，即進入百年大疫期，為確保行動治理不中斷，許久沒有更新視訊設備的公所也全面大翻新，就是要讓鄰里建議，能直接由侯友宜本人掌握；當初侯競選連任時，對手還一度笑他「市長當里長來做」，但連任成績讓這說法不攻自破。

但直接面對民意，難免會擦出火花，就曾發生里長在行動治理場合不客氣開嗆侯友宜，讓市府難看，後來原本全程開放的行動治理座談會，也改為只開放前段致詞，成了閉門會議，媒體不得其門而入。

且為確保會議順利進行，會先由各區區長搜集各里長意見，但卻被不少人認為這就是事先「摸頭」，有不少民代認為，部分里長在會議上反而不敢發聲，這已非直接面對民意。

不同於藍營傳統政治人物，侯友宜的優勢就是「接地氣」，且建設不分藍綠，如何在最後一年回到初衷，針對問題，並解決問題，攸關民眾權益的案件能夠大膽決定，才能真正為自己留下歷史定位。