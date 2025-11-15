我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

觀察站／拿捏國民黨對陸距離 考驗鄭麗文

記者 陳洛薇
鄭麗文在對陸事務上，安排兩位副主席，象徵「尊連」也「尊馬」。圖為國民黨12日在中央黨部舉辦紀念國父誕辰160周年活動，黨主席鄭麗文（右三）與副主席李乾龍（右二）、張榮恭（前左一）等人出席。（中央社）
鄭麗文在對陸事務上，安排兩位副主席，象徵「尊連」也「尊馬」。圖為國民黨12日在中央黨部舉辦紀念國父誕辰160周年活動，黨主席鄭麗文（右三）與副主席李乾龍（右二）、張榮恭（前左一）等人出席。（中央社）

鄭麗文甫上任國民黨主席，同步展開外交兩岸交流，近日密集會見美國在台協會（AIT）處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之等駐台使節，副主席張榮恭率團訪陸。

正值大陸對民進黨立委沈伯洋等人發布全球通緝令之際，鄭麗文秋祭悼念共諜吳石爭議未平，綠營砲打鄭親中，藍營憂心不利明年選舉，黨內已疲於滅火，副主席此時接續訪陸格外敏感，昨晚傳出陸委會反制，擬不放行上海市台辦副主任李驍東來台許可，雙城論壇再生變數。

鄭麗文上任後國民黨爭議不斷，都跟兩岸議題有關，國民黨失去政權後，其兩岸路線論述陷入兩難困境，民進黨將九二共識與「一國兩制」連結，國民黨對政綱主張的「九二共識、一中各表」盡量淡化不表，避免遭抹紅。鄭麗文以九二共識、憲法一中、反台獨，架構和平論述，回歸馬英九路線，九二共識重新端上檯面。

對陸事務上，鄭麗文安排兩位副主席，張榮恭是前主席連戰人馬，鄭布局人事，除了連戰當年提攜之恩，對張展現尊重，也象徵「尊連」；副主席蕭旭岑是前總統馬英九人馬，多次赴陸交流，熟悉大陸對台系統，借重其人脈，亦代表「尊馬」。

蕭旭岑上任副主席前，已在天津與宋濤會見，代表馬英九及鄭麗文問候宋濤，是鄭麗文黨務人馬與大陸對台系統的首次正式交流。張榮恭緊接著赴廈門上海，傳出張率藍營五人小組赴陸，惟據悉黨內無此小組，廈門行屬私人行程， 見上海市委書記行程也未先知會黨中央。

鄭麗文對陸事務雙頭馬車，黨內觀察她能否「安全駕馭」，若能分工得宜齊頭並進，推動國共對等交流，有助促進兩岸和平，但張榮恭此行黨中央並未交付政治任務，衍生爭議也非事情能意料，只能事後緊急滅火。

兩岸敵意螺旋快速攀升，民進黨動輒扣紅帽，明年又逢選舉，國共交流雖有助化解敵意，但稍不慎也易失分，國民黨仍需步步為營，小心謹慎拿捏距離。

鄭麗文 國民黨 馬英九

上一則

財劃法三讀通過 地方遭砍636億補回 未來補助額不得少於今年

下一則

宜蘭泉月樓行館超狂防水暴紅 違建、農地未農用遭罰

延伸閱讀

國民黨主席鄭麗文首度接受外媒專訪 強調兩岸對話才能取代對抗

國民黨主席鄭麗文首度接受外媒專訪 強調兩岸對話才能取代對抗
黑白集／藍綠共同煩惱 黨魁都非稱職母雞

黑白集／藍綠共同煩惱 黨魁都非稱職母雞
AIT邀鄭麗文適當時機訪華府 谷立言：現狀改變應尊重兩岸人民

AIT邀鄭麗文適當時機訪華府 谷立言：現狀改變應尊重兩岸人民
蔣中正後第1人 鄭麗文兼任革實院長 為黨員親自授課

蔣中正後第1人 鄭麗文兼任革實院長 為黨員親自授課

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身