我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

黑白集／看齊民進黨 萬年總召太沉重

黑白集
國民黨立院黨團突襲廢止黨團總召兩年條款引發爭議，現任總召傅崐萁稱朝野「武器均等」很重要。（本報資料照片）
國民黨立院黨團突襲廢止黨團總召兩年條款引發爭議，現任總召傅崐萁稱朝野「武器均等」很重要。（本報資料照片）

國民黨立院黨團大會突襲廢止黨團總召兩年條款，特別聲言「人不在場」的現任總召傅崐萁說，朝野雙方「武器均等」很重要。但才走過大罷免風暴的國民黨，竟要向民進黨的萬年總召看齊，令人錯愕。

立院黨團幹部只當兩年，是否足以抗衡對手、做好經驗傳承，或許見仁見智，亦可理性討論。但藍營黨團此番操作卻無異黑箱，除程序欠正義，理由和時機也遭人詬病。

這項提案獲得卅多名藍委連署，超過國民黨現有席次半數以上，展現傅崐萁黨內豐沛人脈，也凸顯藍委求戰心切，或擔心應戰不力。但以敵為師，卻看著民進黨萬年總召柯建銘，想著有為者亦若是。國民黨團催生「藍版萬年總召」，難道忘了這些年來又是如何痛批柯建銘毀憲亂政？

國民黨正值新任黨主席蜜月期，黨內期許鄭麗文能帶領國民黨朝年輕化、戰鬥化改革。雖然黨主席插手黨團事務不見得是好事，鄭麗文也稱完全尊重黨團自主，但黨團此舉的後座力，仍將損及黨主席威信。

民進黨那尊萬年總召還在，卻批評國民黨因人設事，根本是龜笑鱉無尾。不過，傅崐萁如能宣布將「利益迴避」，不僅有助導正輿論朝理性討論，更有助其重塑過去的爭議形象。

請神容易送神難，「萬年總召」這一尊，對散沙慣了、山頭林立的藍營來說，實在太沉重。

國民黨 傅崐萁 民進黨

上一則

冷眼集／軍人用腳投票 賴政府應務實思考兩岸關係

下一則

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會意義非凡

延伸閱讀

再撇秋祭不紀念吳石 鄭麗文重提「國共不必兵刃相見」

再撇秋祭不紀念吳石 鄭麗文重提「國共不必兵刃相見」
鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平
出席白色恐怖秋祭 鄭麗文：邀請函沒看到「吳石」二字

出席白色恐怖秋祭 鄭麗文：邀請函沒看到「吳石」二字
國民黨突廢2年條款 藍委疑傅崐萁成「萬年總召」柯建銘第二

國民黨突廢2年條款 藍委疑傅崐萁成「萬年總召」柯建銘第二

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？