蕭美琴訪歐IPAC演說 「台首次以會員國身分出席」

台灣新聞組／綜合8日電
副總統蕭美琴登2025 IPAC演說，這是台灣首次以會員國身分出席。（中央社）
副總統蕭美琴登2025 IPAC演說，這是台灣首次以會員國身分出席。（中央社）

副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說。

本報系聯合報報導，IPAC官方以推特發文，使用中文、英文、日文、法文、西班牙文等五種語言表示，「#快訊／台灣副總統蕭美琴在 #IPACBrussels25 向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。」

立委范雲在臉書表示，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會。

范雲說明，這次她在比利時以台灣共同主席身分，也出席了2025 IPAC高峰會。她說，這是見證歷史的一刻，蕭美琴來歐洲議會，對IPAC的50多位國會議員演講，講完後大家都起立鼓掌、欲罷不能，紛紛要求合照。神秘嘉賓帶來的一股旋風，她很榮幸親眼見證蕭出現在這個意義非凡的地方。

中央社報導，蕭美琴在演說中指出，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區。穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。

中央社報導，蕭副總統說，台灣是多元化的社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉以及信仰和言論自由。相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。

蕭副總統強調，作為民主國家，我們相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長。

IPAC今年8月才剛來台北召開，當時也是由蕭副總統接待並出席活動。

