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陳菊病假近半年 賴清德探視「穩定恢復進步中」

記者徐白櫻、石秀華、張文馨／高雄16日電
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監察院長陳菊。（本報資料照片）
監察院長陳菊。（本報資料照片）

監察院長陳菊因病請假迄今已近半年引發關注，賴清德總統昨天上午南下高雄鳳山參加台灣基督長老教會來台宣教160周年紀念禮拜，會後以「私人行程」繞道高醫探視陳菊。總統府發言人郭雅慧昨證實，賴總統行程後順道前往醫院探視、關心陳菊健康狀況，陳菊恢復狀況穩定並持續進步中。

陳菊外甥、立委李昆澤陪同賴清德到高醫，李昆澤說，賴總統一直都有在關心陳菊，目前病情就像醫院及總統府說明那樣，陳菊持續復健中；高醫表示，陳菊仍在復健治療中，至於何時可出院，沒有進一步訊息。

陳菊去年12月因感冒就診高醫，在就醫過程中被診斷為左側腦血管阻塞立即手術治療，轉入自費國際病房並密集復健，陳菊因病請假迄今近半年，近來因請假是否支薪一事引發外界關注。

賴總統昨參加台灣基督長老教會來台宣教160周年紀念禮拜，他表示，當前台灣面臨許多挑戰，尤其是來自中國併吞威脅；他引述傳道書第四章第十二節「有人攻勝孤身一人，若有二人便能敵擋他，三股合成的繩子不容易折斷」，唯有團結一致，才是致勝的關鍵。

陳菊 賴清德

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