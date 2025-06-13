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曹興誠嗆不辯論是孬種 趙少康：我跟賴清德辯 敢罵就告

記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

罷免國民黨立委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠向中廣前董事長趙少康下辯論戰帖，不敢面對就送寫著「孬種」、「騙子」的帽子。趙少康今表示，他沒有興趣，曹要辯應找徐巧芯，若曹敢送「孬種」，「我當然告他」。

針對曹興誠下辯論戰帖，趙少康說，曹興誠是無聊、有錢的退休生意人，到處邀人去辯論，前次不是邀徐巧芯辯論嗎？徐巧芯講「中選會辦，我就辯」，曹興誠是罷免徐巧芯的領銜人，要辯是跟徐巧芯辯。他要辯，是找賴清德總統，他跟曹興誠辯什麼？

趙少康表示，曹興誠以前支持統一公投，現在又支持台獨，變來變去，將來會變成什麼也不知道。他一路走來，都是守護台灣，站在台灣的立場。好奇曹為何這麼變，曹說是因為看到香港的民主，那如果曹對香港的民主這麼有感慨，為什麼不出錢出力？

趙少康指出，曹興誠在紐約中央公園旁邊有個豪宅，為什麼不在紐約的時代廣場，在紐約時報，花大錢做廣告，聲援香港的黎智英，黎智英到現在還被關起來。曹興誠有幫黎智英講一句話嗎，不是關心香港民主嗎，黎智英是香港民主的指標型人物，曹興誠應該出錢出力，聲嘶力竭為黎智英爭公道。每天在台灣搞來搞去，搞什麼鬼？

趙少康強調，他沒有興趣跟曹興誠辯論。被問曹興誠如果送他「孬種」如何回禮，趙說，「我告他，我當然告他，孬種隨便可以送的嗎？可以掛在人身上的嗎？開什麼玩笑？台灣有一定的法制，他敢講我孬種，我就告他。」

曹興誠 徐巧芯 趙少康

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