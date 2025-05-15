罷原民綠委 屏檢大搜索、聲押領銜人 藍：製造寒蟬

國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明，14日被檢調帶回調查後，移送地檢署複訊。（記者劉學聖／攝影）

屏東地檢署偵辦民進黨原住民 立委伍麗華遭罷免 案連署疑涉偽造文書等案，包括提議人名冊有的已死亡或非原住民身分，昨天指揮調查人員搜索國民黨 屏東縣黨部等八處，將黨部書記長蕭榮明、罷免案領銜人張芳碩、連姓男子、高姓男子等11人帶回調查。檢方偵訊後，認定張芳碩涉偽造文書、違反個人資料保護法等，有勾串、滅證之虞，當庭聲押逮捕張芳碩。高男、連男各10萬元交保，並限制出境出海，其餘證人訊後請回。

檢方訊問後，認定張芳碩涉刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押的必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，15日法院開羈押庭。

兼任國民黨屏東縣黨部主委的立委蘇清泉說，尊重司法、毋枉毋縱，罷免權是憲法賦予全民的基本政治權利，但對在野黨區域立委無差別全面罷免，這不是人民政權的實踐，是針對反對黨的政治恐怖攻擊，期待選民做出明智選擇，反對惡罷，反對司法迫害。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，近期民調數據充分顯示檢調辦藍不辦綠，造成寒蟬效應來對付不同意見的人；未來期待法院審理能秉公處理，回應民眾對司法的失望。

伍麗華說，最近很多族人以證人身分被檢調問話，有的已過世的親人被登錄為連署人，也有族人被冒名連署，相信檢調蒐集這些事證，追查名冊來源或針對領銜人做事實確認。她反駁國民黨指控的「司法迫害」，強調死亡連署如果是事實，就沒有所謂的司法迫害。

伍麗華上月到屏檢提告，指她遭罷免案第一階段連署的提議書提議人名冊不實，其中死亡連署高達202份、非原住民身分143份，不符規定1521件，因此提告領銜人張芳碩涉及偽造文書。

屏檢指出，檢方接獲伍麗華遭罷免提議案疑涉不法情資，指派檢察官偵辦，向中選會調取罷免提議書等資料分析比對查證，發現提議人名冊涉及刑法偽造文書與違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方昨天指揮調查人員分14路，搜索國民黨屏東縣黨部、山地原住民立委盧縣一屏東縣瑪家鄉服務處等八處，將縣黨部書記長蕭榮明、王姓、黃姓黨工及罷伍領銜人張芳碩等11人帶回調查。