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藍營提議拿刪凍預算救產業 綠不領情批「沒憲法常識」

台灣新聞組／台北8日電
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行政院長卓榮泰7日下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是，歷經兩個多小時開會，國民黨團三長會後於場外接受媒體聯訪。（記者李成蔭／攝影）
行政院長卓榮泰7日下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是，歷經兩個多小時開會，國民黨團三長會後於場外接受媒體聯訪。（記者李成蔭／攝影）

美國對等關稅政策引發各界憂心，國民黨主席朱立倫昨天再拋具體主張，包括使用部分超徵稅收支撐產業轉型，加上原刪減預算的額度，兩者合計至少應編列2000億元（台幣，下同，約60億6150萬美元），精準協助中小企業、弱勢產業。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁也表示，政府當務之急是務實解決問題，國民黨願意共赴國難，像先前政府浮編1439億元總預算被國民黨節約下來，如今可以作為第一波振興產業的基礎，來挽救企業，讓企業能生存，朝野應坐下來勇敢面對問題。傅崐萁表示，美國對等關稅衝擊台灣經濟，恐造成失業及企業倒閉潮，國家要盡快告訴人民，究竟面對多麼嚴峻的挑戰？政府須務實解決問題。

傅崐萁分析，以現在對美出口金額來看，對等關稅實施將每年增加1兆1700多億元，即便台灣資訊科技產業能豁免關稅，其他產業的關稅金額也仍有將近5000億元，台灣其他產業承受得了嗎？請國家趕快醒過來，看看人民在哀嚎。

傅崐萁批評，國家方案到底是什麼？賴清德總統前晚拋5大策略，看了半天了無新意，大量投資及採購美國，都是已經在做的「台灣日常」。他表示，透過節約今年總預算中不必要的預算，可作為政府第一波對產業的振興，用來給所有產業及勞工紓困，協助受創產業，讓所有產業能夠被挽救、繼續生存，朝野應該趕快坐下來勇敢面對問題。

但對於在野主張先前刪除的中央政府總預算作「關稅及時雨」，民進黨發言人吳崢批，這是合理化刪凍預算，將砍掉的預算當救命金，兩種說法相互矛盾，扯台灣後腿。民進黨立院黨團柯建銘也批「鬼扯」，總預算經國會表決通過、總統公告，民進黨團也準備針對違法、違憲的總預算聲請釋憲及暫時處分，「怎麼會拿回來？這什麼憲法常識？毫無基本常識。」

關稅 國民黨 傅崐萁

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