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柯文哲手術取出1×0.5公分結石 住院觀察中

記者劉懿萱、黃子騰／新北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲因腎結石致左腎積水，2日上午在北所人員戒護外醫並前往衛福部台北醫院進行手術，妻子陳佩琪（中）在柯文哲術後出面回應媒體提問。(中央社)
民眾黨前主席柯文哲因腎結石致左腎積水，2日上午在北所人員戒護外醫並前往衛福部台北醫院進行手術，妻子陳佩琪（中）在柯文哲術後出面回應媒體提問。(中央社)

民眾黨主席柯文哲日前傳出血尿、腰痛，3月25日戒護就醫，至衛福部台北醫院接受體外震波碎石手術，不過柯文哲輸尿管結石、左腎積水，今(2)天上午再度至台北醫院手術。稍早手術結束，台北醫院說明，手術歷時45分鐘，使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎取出，並住院觀察一天。

台北醫院說，柯文哲今早在院內進行輸尿管鏡手術，手術過程歷時45分鐘，醫療團隊使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎並取出。

台北醫院表示，為降低術後絞痛，醫師在柯文哲體內放置雙J管，此裝置會使人體出現正常的急尿感。手術後，柯文哲腎水腫情況已明顯改善，身體狀況良好，精神狀態穩定，柯文哲在麻醉退後清醒並查看取出的結石。醫師已向病人及家屬完整解說病情，並給予抗痙攣藥物以緩解不適，預計雙J管將留置約五天，觀察後再行取出；醫院已安排後續回診，確保恢復狀況良好。

台北醫院指出，醫師已開立抗痙攣藥物、抗生素及止痛藥，以支持術後康復。雖然柯表示希望今日出院，但尊重醫療建議，將住院觀察一天，以確保術後恢復順利；柯妻陳珮琪在聽過病情解說並親自查看取出的結石之後，感謝醫療團隊專業照護感謝。

柯文哲手術完推出手術房。(記者黃子騰／攝影)
柯文哲手術完推出手術房。(記者黃子騰／攝影)

柯文哲

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