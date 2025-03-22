我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

黑白集／防災？備戰？ 司機、大廈管理員被推火線

黑白集
賴清德總統。（本報系資料照片）
賴清德總統。（本報系資料照片）

正當賴政府「抓共諜」及「備戰」的風聲四起，內政部傳出，將把計程車司機和公寓大廈管理員都納入「防災士」訓練，連同役男要組成「十萬防災大軍」。表面上，這是響應賴總統的「強化全社會防衛韌性」，實際上卻帶有戰爭動員的意味，計程車司機工會率先表示反對。

內政部的「防災士」培訓，原是要提升民眾自主救災的能力，應鎖定各業相關的工安、保全人員為主。如今突然任意擴大點將，小黃運將和公寓大廈管理員都「中獎」，民眾當然備感狐疑，是政府目前的人力不足以對付特殊狀況了嗎？還是真的要準備打仗了？

再說，徵召某行業人員當防災士，都不必有法源嗎？政府官員若手隨便一指，就說「你們先來」，那這個國家跟戒嚴或威權有什麼兩樣？計程車司機如果被徵召受訓，他就無法如常工作賺錢，內政部跟運將工會溝通過嗎？至於大廈管理員，多數都是從正職退休的人員，年齡偏高；賴政府指定他們擔任防災工作，絕對稱不上是什麼高明主意。

去年軍方要求宮廟支援存放彈藥，人們就看到，政府正把民間社會一步步拉進戰爭。義務役剛剛延長為一年，最近，又傳出美方要求增為兩年。現在，在賴清德「全社會防衛韌性」的奇想下，連司機和大廈管理員也要被推上火線支援，那下一個將輪到誰？

內政部 賴清德 退休

上一則

藍白合「持開放態度」 黃國昌：2028一定要讓賴清德下台

下一則

罷免連署涉偽造 南市黨部2幹部遭押 藍：大砲打小鳥

延伸閱讀

疑計程車業競爭爆衝突 南非連續槍擊2天內7死

疑計程車業競爭爆衝突 南非連續槍擊2天內7死
賓州大擬關閉部分校園 教職員籌組工會維權

賓州大擬關閉部分校園 教職員籌組工會維權
罷工一周癱瘓南灣交通 VTA工會堅稱合法

罷工一周癱瘓南灣交通 VTA工會堅稱合法
恢復軍審是想戒嚴？學者：戒嚴屬憲法規範 層次不同

恢復軍審是想戒嚴？學者：戒嚴屬憲法規範 層次不同

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍