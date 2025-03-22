重磅快評／青年危機逐漸取代中年危機 賴政府還在搞大罷免

聯合國最新的研究顯示，中年危機出現的年齡有加速年輕化的趨勢，甚至二十歲剛成年即有中年危機現象，一樣是渾渾噩噩。(本報資料照片)

社會心理學以英文字母[U]表達中年危機，以U字的底部橫線來表達，意思是跨過五十歲門檻後，成家立業重責大任完成，肩上擔子減輕，加上子女長大離巢，人生的方向感逐漸變得模糊，雖不至於渾渾噩噩，但驅動力確實衰退。聯合國最新的研究顯示，中年危機出現的年齡有加速年輕化的趨勢，甚至二十歲剛成年即有中年危機現象，一樣是渾渾噩噩。

聯合國的青年危機進入本世紀後急劇爆發，而且是全球性現象，並不只有英語系或發達國家；論述主要是指青年群體沒有方向感，因為人生前進的動力被諸如網路、社群等外部因素盤據，這些因素占據了人生的注意力，幾乎耗去過多的時間，對於同儕、人際漠不關心，更大層面的社會、國家，更因距離增加而不去思考，當然沒有任何使命感。

聯合國的研究明確點出社群爆炸性興起是青年危機的主因，與上世紀的中年危機差異，在於過去中年世代關心父母、家庭、社會、國家，中世代的關心是個開放式的同心圓，中世代居於核心，輻射式的關切周圍同心圓得組成每一成員；進入本世紀的青年危機，主角把自己封閉在網路、社群，只在乎極小群體，對外界極少關切；逐步減少、退出對同心圓成員的關切後，社會的凝聚力愈來愈弱化；更糟糕的是愈來愈小的領域裡尋求滿足。

台灣的青年危機現象相當劇烈；大角度的論述不談，街上隨處可見的是青年族群的生活全被手機宰制，隨時隨地只關心手機螢幕那個小框框，路上、捷運、餐廳裡只專心手機螢幕，不在乎擦肩而過的每個人、事、物，直白形容是「目中無人」，只管專注手機遊魂式的前進，把行進的安全參與全交給對向的外人，如此的放棄自己對安全的參與責任。

放棄社會參與責任直覺的後果是社會缺乏自律，因而出現毒品濫用愈發年輕化現象。最近美國總統川普對貿易夥伴高關稅的搶錢行動，除了高關稅外，幾乎隨之提出高關稅是為杜絕新興毒品芬太尼進入美國；芬太尼是最近大流行的合成鴉片，麻痺效果幾乎是大麻的百倍之巨，諸如喪屍煙彈校園大流行，造成青少年因毒癮死亡率激增。

台灣青年危機現象非常顯著，但絲毫不見賴政府正視，仍在搞他的大罷免；要知道青年危機的惡化是不可逆的，放縱下去將無可補救。