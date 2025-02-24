我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

她每月付400元TikTok學費 現在賣水壺年收逾650萬

盧秀燕率團赴日城市外交 盼取經加速台中大巨蛋建設

記者黃仲明／桃園24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市長盧秀燕24日率市府團隊赴日訪問，她說此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本四處大巨蛋，希望向日本取經加速台中大巨蛋的興建。（記者黃仲明／攝影）
台中市長盧秀燕24日率市府團隊赴日訪問，她說此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本四處大巨蛋，希望向日本取經加速台中大巨蛋的興建。（記者黃仲明／攝影）

台中市長盧秀燕今天率市府團隊赴日訪問，她在機場受訪時透露，此行是她擔任市長後首度訪日，除進行城市外交，還將前往札幌、名古屋及東京參訪日本四處大巨蛋，希望向日本取經加速台中大巨蛋的興建。由於此行受到日方高度關注，盧秀燕說，這趟出訪就是城市的外交，大家不必多作聯想，平常心就好。

盧秀燕出發前揮手與媒體道別。（記者黃仲明／攝影）
盧秀燕出發前揮手與媒體道別。（記者黃仲明／攝影）

盧秀燕表示，這是她擔任市長六年以來第一次出訪日本，日本是台灣也是台中非常重要友好的國家，她六年前當選市長時，就把出訪日本當作最重要的目標之一，但受到新冠肺炎疫情影響、加上市政忙碌，以至於到今天才能夠成行，她非常地期待，對她個人、對台中市來講，此行意義非常重大。

媒體詢問，盧秀燕此次訪日受到高度關注，在日媒專訪市長時也提到總統及黨主席的參選，引發外界聯想。對此，盧秀燕說，城市外交是直轄市重要的工作，在六都市長中她是少數一、兩個還沒有去日本拜訪的市長，這趟出訪就是城市的外交，大家不必多作聯想，平常心就好。

至於本次出訪的目的，盧秀燕指出，這次訪日只有短短六天，扣除頭尾出發跟回來的時間大概只有四天多，可是有很多任務。首要目標是進行城市外交，因為過去幾年，很多的日本團體、政界都不斷的到台中市政府來拜訪，同時也邀請她出訪日本，城市外交工作就是有來有往感情才能深厚，包括東京都、名古屋政府要繼續深化交流。

盧秀燕說，另一個重要的目的就是「我們要蓋大巨蛋」，台中的巨蛋正在興建中，可是台中市府還要蓋能夠打棒球、舉行國際大型演藝活動的大巨蛋，日本的大巨蛋非常有名，而且很成熟，他們有名的大巨蛋就超過六個，台中市府此次出訪就在六個大巨蛋中選擇了四個，幾乎一天一蛋進行參訪，這四個大巨蛋在日本有不同的功能、不同的營運方式、不同的財務規畫，她相信此行取經後會加速台中大巨蛋的興建。

日本 盧秀燕 疫情

上一則

柯文哲奔喪不能指定時間？陳佩琪：只求司法公平對待

下一則

新北市長之戰 劉和然：若有機會上場 能縮短市政接軌時間

延伸閱讀

支持盧秀燕選國民黨主席？蔣萬安：不用急著幫她找工作

支持盧秀燕選國民黨主席？蔣萬安：不用急著幫她找工作
參選國民黨主席？盧秀燕「考慮中」 24日起赴日「城市外交」

參選國民黨主席？盧秀燕「考慮中」 24日起赴日「城市外交」
綠矛頭衝她來 抗衡大罷免救小雞 盧秀燕擬扛重擔

綠矛頭衝她來 抗衡大罷免救小雞 盧秀燕擬扛重擔
2028是否選總統？ 盧秀燕回應日媒這樣說…

2028是否選總統？ 盧秀燕回應日媒這樣說…

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗