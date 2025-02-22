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黑白集／賴為親信「掃除障礙」？ 看林岱樺 憂陳亭妃

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陳亭妃是綠營「民調第一」的台南市長參選人。（本報資料照片）
陳亭妃是綠營「民調第一」的台南市長參選人。（本報資料照片）

綠委林岱樺遭檢調大動作搜索，被帶進調查站時，她高呼「政治干預司法，司法干預初選」。作為下屆高雄市長民調第一的立委，林岱樺以涉貪助理費遭調查，這是賴總統「肅貪不分顏色」嗎？或是在為自己黨內親信「掃除障礙」？

林岱樺是綠營孤鳥，在地方卻實力雄厚，深受基層支持。但這次檢調對她下重手，其形象恐深受影響，難怪她要痛批「司法干預初選」。目前綠營除了邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人有意角逐市長，最近更傳出，賴總統屬意由府秘書長潘孟安披掛。如此一來，「清德宗」要提前「排除障礙」，也就不難理解。

有趣的是，林岱樺遭搜索的消息一出，外界討論焦點馬上落到台南綠委陳亭妃身上。原因無他，陳亭妃也是綠營「民調第一」的台南市長參選人，是民調唯一勝過藍營對手謝龍介的人選。但「黃雀在後」，她更大的威脅，是賴清德寵信的綠委林俊憲。司法若循「林岱樺模式」對她下毒手，初選一旦遭干擾，她可能連「資格賽」都熬不過。

這並不是外界憑空猜測。稍早高院就高虹安助理費案聲請釋憲，卻被大法官打回；其後，就有同屬「正國會」的陳怡君、林岱樺接連遭助理費「大刑伺候」。陳怡君去年在全代會違逆上意力挺陳亭妃，如今遭秋後算帳，那麼陳亭妃離刀光還會遠嗎？（轉載自聯合報）

林岱樺 民調 賴清德

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