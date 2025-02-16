黑白集／應對總預算偽僵局 「禿頭豈怕帽子壓」

立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

總預算 案陷入僵局，立法院長韓國瑜 18日將召集朝野協商，引起藍白錯愕；藍委強調總預算三讀後不可能再更改，民眾黨團更致函立院要求說明，似乎擔心韓國瑜被賴清德 總統的「菩薩畏因，眾生畏果」誆了。韓國瑜究竟葫蘆裡賣著什麼藥？

先要問，總預算僵局是真僵局嗎？從立法監督行政的憲法職責、歷來立院本就不會照單全收預算案，以及刪後預算仍比去年多來看，明顯就是賴政府製造的偽僵局；再檢視綠營強推的大罷免，其拙劣政治操作不言而喻。

何況，總預算三讀之後還要求協商調整，不但法無規定，也從無先例，可說視立法程序如無物。賴清德以一場鴻門宴，就破壞憲政慣例及法治國精神，還算是民主憲政嗎？雖然川普不談民主，但賴清德好意思拿著民主招牌，大談台美共同價值和全球民主供應鏈嗎？

韓國瑜經歷數十年政壇起伏，如今掌立院龍頭，又有號稱「立法院活字典」的秘書長周萬來襄助，豈會看不清賴清德召集院際協調、甩鍋協商責任的陰招？若說韓國瑜受賴清德的因果論迷惑，不惜違憲亂政、干犯眾怒，未免多慮。

韓國瑜曾發自嘲金句：禿頭不怕帽子壓、禿頭不怕人拔毛。面對綠營扣帽子、搞離間、設陷阱，韓國瑜和藍白須練就「金剛不壞身」，才能應對空打佛號卻不願解鈴的政客誑語。