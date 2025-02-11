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院際協調 韓國瑜建請賴總統停止惡罷 五院將建溝通平台

台灣新聞組／台北11日電
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賴清德總統（中）10日邀集五院院長會商國政，與副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、立法院長韓國瑜（左二）、考試院長周弘憲(左一)、司法院代理院長謝銘洋（右二）、監察院副院長李鴻鈞（右一）合影。（圖／總統府提供）
賴清德總統（中）10日邀集五院院長會商國政，與副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、立法院長韓國瑜（左二）、考試院長周弘憲(左一)、司法院代理院長謝銘洋（右二）、監察院副院長李鴻鈞（右一）合影。（圖／總統府提供）

賴清德總統昨天在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，啟動憲政史上首次院際協調。立法院長韓國瑜會後在立法院表示，他當面請賴總統以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免；韓也承諾，本周會召集黨團協商總預算案。

賴總統邀集五院會商國政，於昨天下午3時準時開場後，舉行近兩小時的閉門會談。開場時，賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰與韓國瑜一起現身，賴致贈與會者象徵五院的5個杯子。

賴總統在開場時表示，國和萬事興，五院就像五根手指，各有其功能，五指併攏才有力量。歷經近兩小時的會談後，總統府秘書長潘孟安轉述，會中達成五院建立密切溝通平台與合作機制，對外以國防和外交為重，對內以經濟民生為優先的三點共識。

賴總統說，民主國家政黨之間是競合而不是零和，無論任何立場，都要以人民為主、以民主為本、以台灣為根，努力達成和解促成合作。

賴總統臚列台灣面臨的內外挑戰，包含地緣政治、產業鏈和人工智慧等嶄新科技的發展，衝擊國際形勢，此外，台灣面對中國文攻武嚇和統戰滲透的威脅，在這些挑戰之下，台灣必須團結才有力量。

賴總統表示，「今天，我根據憲法賦予的權責召集五院在總統府會商國政，建立溝通平台，明確憲政分際，團結國家化解紛爭，共同找尋解決問題的道路。」

潘孟安會後轉述會中三點結論，包含五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，五院彼此監督制衡，但要互相尊重，更要相互扶持；對外要以國防和外交為重中之重，五院必須合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展；最後，對內則以經濟民生為優先中的優先，朝野可以競爭，國民不能犧牲，五院必須合作照顧人民福利。

潘孟安表示，「期盼今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點」；他否認這是針對韓國瑜的「五打一」，而是「五合一」。

民眾黨表示，樂見賴總統釋出善意，期盼以具體行動化解政治僵局、促進台灣團結；不過，院際調解的本質，在於解決機關間的權限爭議，面對當前朝野對立的局勢，賴總統始終不願意與在野黨對話，也未展現傾聽民意的誠意，五院會商是否僅淪為形式化的政治表演，值得社會各界關注與評判。

韓國瑜 賴清德 預算

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