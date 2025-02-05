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「願她投胎到中國」 綠側翼消費大S 趙少康：人一綠 剩仇恨？

記者鄭媁、林麗玉／台北5日電
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中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）
中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）

藝人大S徐熙媛猝逝的消息，正好在全國大罷免記者會過程中發布，罷團質疑藍白利用此事「壓新聞」，電商網紅「486先生」發文「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」。中廣前董事長趙少康昨天表示，難道只要人一綠，心中就只剩下仇恨，連一點人性都不見了？為了政治目的可以冷血至此？真是台灣的悲哀。

趙少康指出，大S的死訊昨天獲得證實，實在讓人震驚，久久不敢置信。除了對她的過世感到可惜，更感嘆人生無常，黃泉路上無老少，每個人都要各自珍重，還要對身邊的人更加珍惜，不要留下遺憾。實在沒想到，這樣令人感傷的事，也能被綠營側翼做政治聯想，扯上抗中保台？

趙少康說，民進黨支持者各種缺德的評論跟詛咒出籠，什麼「台灣少了一個堂堂正正的中國人」、「願她投胎到中國」、「轉移全台大罷免的目光」、「現世報」、「日本醫院可能跟中共串通阻擋罷免」等。難道只要人一綠，心中就只剩下仇恨，連一點人性都不見了？為了政治目的可以冷血至此？

趙少康說，大S在演藝界的成就不容抹滅，她長期低調做慈善，也被門諾披露在新冠肺炎疫情爆發時，發起捐助偏鄉救護車行動，被命名為「大小S號」醫療專車，到現在還奔馳在花蓮各角落；也曾長期用經紀人名義捐款，用在防止動物虐待，是心地柔軟善良的藝人。他批評，綠營支持者只抗中無法保台，只用嘴也不能愛台灣。

台北市議員游淑慧說，記得2004年她在紅十會工作的時候，台灣發生了嚴重的敏督利風災，中南部爆發了嚴重的土石流、水災、山崩等災情，稱為七二水災。當時很多善心民眾都慷慨捐款救災，20年前的台灣還不流行什麼線上信用卡捐款，仍用傳統的「郵局劃撥捐款」。游說，她和紅字會同仁每天整理雪片般的劃撥捐款資料和開立收據，有一天整理到兩個捐款名字「徐熙娣」、「徐熙媛」。當時她和同仁驚呼「是…那兩位嗎？」當時她們很低調，和一般民眾一樣，只默默地為這片受傷土地盡一份心力。

游淑慧嘆不是每個人都像486先生愛台灣要說給別人聽、做給別人看。

游淑慧也引馬太福音6章1-4節「你們要小心，不可將善事行在人的面前，故意叫他們看見；若是這樣，就不能得你們天父的賞賜了。所以，你施捨的時候，不可在你前面吹號，像那假冒為善的人在會堂裡和街道上所行的，故意要得人的榮耀。我實在告訴你們：他們已經得了他們的賞賜。你施捨的時候，不要叫左手知道右手所做的；要叫你施捨的事行在暗中，你父在暗中察看，必然報答你。」

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