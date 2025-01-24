京華城案 彭振聲、邵琇珮認罪 李文宗仍否認犯罪

京華城案23日首度開庭，台北市都委會前執行秘書邵琇珮轉汙點證人，出庭全認罪，台北市前副市長彭振聲（圖）23日也認罪，並強調「不會翻供」。（記者陳正興／攝影）

台北地方法院昨首度開庭審理京華城弊案，傳喚台北市都委會前執行秘書邵琇珮、台北市前副市長彭振聲出庭，提解在押柯辦前主任李文宗問案。邵為汙點證人全盤認罪，彭也認罪且強調「不會翻供」；李文宗仍否認犯罪，訊後還押。

民眾黨 前主席柯文哲 被控涉京華城和政治獻金弊案，台北地檢署去年底依貪汙收賄、圖利等罪起訴柯等11人，對柯求刑28年6個月。

北院昨開庭，邵琇珮在偵查期間轉「汙點證人」昨出庭全盤認罪，沒有犯罪所得，沒有要再聲請傳喚證人，檢方請法官依證人保護法等規定減刑，給予緩刑機會。

彭振聲說，大概出庭30次該講的都講了，該認也認了，「不會翻供」。辯護人認為彭認罪限縮辯論空間，質疑起訴書認定圖利罪法律適用，京華城案從陳情階段至送進都委會研議為何算圖利？北市議員應曉薇怎麼沒被起訴圖利罪？另也質疑容積獎勵獲利計算。

檢方論告，2020年2月18日彭振聲對沈慶京、應曉薇拍桌，強調「違法的事，我不會做」，事後卻決議成立專案小組，讓京華城案從陳情階段至送進都委會研議；邵琇珮明知京華城並非都更案，土地未達都市更新年限，「屈從」提出准用容積獎勵辦法，附和柯文哲違法指示。

李文宗涉貪汙收賄、公益侵占及背信三罪，檢方引用德國、瑞士的政治獻金法源，法官請檢方提出完整資料並註明外國法適用範圍。

李文宗仍否認犯罪，強調跟京華城案容積率變更完全無關，法官問為何離開市府還要幫柯做公關？李說曾在柯市長辦公室，離開了簡訊也都會回，收到朱亞虎簡訊後，非常客氣代表柯文哲「做公關」回傳感謝簡訊，不清楚沈慶京捐款民眾黨210萬元台幣（約6.4萬美元）用意。木可公司創立時就定調商業公司；柯投資 邱復生公司，他只是「被諮詢」；選舉善後工作，木可公司「代收代付」員工薪資還是競辦出的。

法官許芳瑜昨諭知其他被告預計3月開庭，李文宗3月20日下午再度行準備程序。