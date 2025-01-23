蔡壁如回應黃國昌：朝野大和解不是「投降主義」

民眾黨前立委蔡壁如回應代理主席黃國昌，有關大和解看法。(本報資料照片)

民眾黨 前立委蔡壁如 今天回應代理主席黃國昌昨天針對大和解的看法，蔡壁如說，朝野大和解不是「投降主義」，在野勢力的整合，是對抗傲慢執政者的第一步。

她說自己日前提出的「大和解咖啡 2.0 」概念獲得許多民眾黨黨員、支持者以及在野黨人士的支持，但同時也遭受到一些質疑及誤解，她要明確說，大和解不是妥協，更不是投降，而是對抗傲慢執政者的第一步，是為台灣未來探索更大可能性的行動。

她提出幾點說明，讓不了解的人進一步認識當今的大和解咖啡2.0；她說回顧1995年時，民主政治前輩施明德先生於立法院推動的「大和解咖啡」。他的目標，是化解當時在野政黨之間的歧異，團結力量挑戰長期執政的國民黨，為台灣政治帶來新的局面。如今，時空環境已然不同，但核心問題依然相似：壟斷國家資源的不當手段，已從過去的國民黨轉移至如今執政的民進黨。面對這樣的現狀，我們不能坐視不理，必須主動作為。

她說，大和解咖啡2.0的目標，不僅是團結藍白，更是進一步突破過去的框架，尋求與「敵人內部」潛在盟友的合作，進一步擴大社會共識的基礎。這不是也不會是妥協或投降，而是帶著清晰目標來做出的務實選擇。

她認為台灣民眾黨作為第三勢力，正是台灣政治改革的關鍵少數，我們擁有「以小搏大」的能力，能以「巧實力」在台灣政治格局中發揮不可忽視的影響力，為台灣社會指引新的方向。

蔡壁如強調大和解不是弱化自身，而是為了凝聚力量，對抗執政的民進黨如此傲慢與壟斷行為。這是我們基於事實和現實做出的務實選擇，更是我們帶領台灣走向改革的基石。通過大和解，我們能夠化解對立與過去2024年時不必要的誤會，轉化為推動社會進步的正向能量。

戰略上，不僅為了民眾黨在2026年地方大選上奠定合作基礎，在選舉上獲得優勢，進一步為尋求2028年總統與立委選舉更大合作的可能性，更是希望透過理性與溝通，改變台灣政治長期以來的惡鬥、對立文化。我們要讓大和解成為改革的起點，為台灣帶來新的希望與可能。

作為台灣民眾黨的成員，她有責任以務實的態度和清晰的策略，為未來開創更美好的道路，更為民眾黨未來的生存創造更有利的空間。

她提出的大和解2.0，正是為了在這個關鍵時刻，打破分裂，找到最廣泛的共識，將改革推向新的高度。