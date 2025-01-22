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新聞眼／放大總預算刪減率 為罷免添柴火？

記者王千豪

立法院昨3讀通過總預算案，共刪約2075億元(台幣，下同，約62.8億美元)，但行政院長卓榮泰卻大玩數字遊戲，硬是扣除法定支出、一般性補助，強調刪減率高達16%；若執政黨不能正視朝小野大，不斷抹黑在野，賴清德總統口中的朝野和諧終將淪為紙上談兵。

立法院從上周起緊鑼密鼓處理總預算案，民進黨全體上下總動員，瞄準在野陣營的預算提案，鋪地造謠抹黑，部會先是透過臉書貼文、新聞稿恫嚇，甚至誤導民眾將傷及既有的福利政策，就連卓榮泰也三度親率閣員舉行記者會，重砲批評在野胡亂刪凍。

但過去一段時間，執政黨擺高姿態、指控在野阻擋總預算案審查，就是不願正面回應在野訴求，眼看總預算案拖下去恐胎死腹中，執政黨才「勉為其難」的和在野尋求共識。若一開始就展現溝通誠意，總預算案也不至於停擺近兩個月。

回顧蔡英文執政時期，民進黨一黨獨大，總預算刪減率不到2%，而這次在在野強力監督下，刪除約6.6%，但卓榮泰為放大、凸顯刪減幅度，直接扣掉法定支出、一般性補助，然後對社會大眾「宣傳」刪減率16%，還指控在野企圖透過刪減預算影響政府運作，呼籲在野以蒼生為念，彷彿監督預算變成十惡不赦的行為。

21日嘉義大埔鄉發生規模6.4地震，卓榮泰特別提到，晚間台電同仁為了國家和人民仍要出勤，結果政府給台電財務健全的千億撥補都被刪，卻不願正視台電近年虧損連連的根本原因，也不調整能源政策，只想透過天災情勒在野，逼在野審查時放水。

只不過，卓榮泰刻意忽略的是，今年度中央總預總預預算案的法定預算為2兆9248億元，比去年的2兆8519億元還多，究竟是真擔心錢不夠花，還是只想「放大」刪減率，替即將到來的大罷免潮添柴火？全民都睜大眼睛等著看。

預算 卓榮泰 民進黨

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