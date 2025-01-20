黑白集／草屯鎮長補選綠鎩羽 燒出罷免反指標

南投草屯鎮長補選國民黨簡賜勝（右）大勝，偕妻展開謝票。（記者賴香珊／攝影）

柯總召把「大罷免 」的灶燒得火紅，誰料，被視為「政治指標」的南投草屯鎮長補選，民進黨 卻落得鎩羽而歸。一年前的立委選舉，民進黨在草屯僅輸2000票；這次鎮長補選，國民黨 的簡賜勝卻大贏1萬2000多票。民心向背如何，已一翻兩瞪眼。

在綠營「大罷免」的炒作下，藍綠最近都繃緊神經。結果，草屯補選投票率高達五成，顯示雙方都高度動員。其間，民進黨不斷派中央大員為候選人蔡銘軒輔選，政委陳時中更在台上高呼「我們就要大罷免」，綠委王義川則呼籲「用選票讓藍白反省」。如此「仇恨值」大放送的結果，卻反而迎來民眾的「大反感」，草屯鎮民給綠營打了個大叉叉。

草屯過去是個「搖擺鎮」，藍綠互有輸贏，不時政黨輪替。這回，國民黨得票卻竄升至六成五，主要原因，就是人民厭惡民進黨不好好執政，卻不斷炒作政治仇恨，民眾當然覺得反感。有趣的是，對此結果，綠委吳思瑤還呼籲藍營「不要錯誤解讀民意，不知反省」。如此臉不紅、氣不喘，看來，要綠營「反省」是絕不可能了！

的確，不過是個鎮長補選，國民黨高興一天就夠了。問題在，是誰不把選舉結果當回事，動不動就吵著要罷免？是誰當家鬧事，還把選民當成工具和炮灰？是誰揮霍又自肥，還不讓在野黨監督預算？綠營繼續拗吧！