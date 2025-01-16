我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

51綠委共同聲請暫時處分憲訴法 在野黨批司法院護航

台灣新聞組／台北16日電
司法院與法務部15日表態，支持行政院日前拋出對憲訴法「預防性權利救濟」的想法。圖為司法院副秘書長王梅英（右起）、憲法法庭書記廳廳長楊皓清與法務部次長黃世杰。(記者胡經周／攝影)
司法院與法務部15日表態，支持行政院日前拋出對憲訴法「預防性權利救濟」的想法。圖為司法院副秘書長王梅英（右起）、憲法法庭書記廳廳長楊皓清與法務部次長黃世杰。(記者胡經周／攝影)

立法院三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院以窒礙難行為由提出覆議遭立法院否決，在賴清德總統尚未公布新法前，51名民進黨立委已共同聲請暫時處分。在野黨質疑法律尚未生效，如何聲請暫時處分？呼籲司法院別護航、憲法法庭應依法駁回。

立法院否決行政院所提憲訴法覆議案後，行政院拋出「預防性權利救濟」想法，民進黨立委昨「付諸行動」，向憲法法庭聲請對憲訴法進行暫時處分；司法院昨證實已收到聲請。司法院指出，除了憲訴法或憲法法庭審理規則已有規定外，憲法法庭審理案件時，得於性質不相牴觸範圍內，準用行政訴訟法相關規定。

司法院上述表態被視為支持行政院「預防性權利救濟」想法，要讓憲訴法暫時處分一事交由憲法法庭處理，但法界對兩院的主張持保留態度，在野黨也質疑司法院在護航賴政府。

立法院司法及法制委員會昨邀司法院、法務部專案報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」。國民黨籍司委會召委吳宗憲詢問，有任何機關或個人對憲訴法提出預防性的權利救濟嗎？憲法法庭書記廳廳長楊皓清表示有人民聲請，也收到民進黨立委具狀聲請。

朝野立委關注總統未公告的法律，憲法法庭是否可裁定暫時處分？民進黨籍司委會召委鍾佳濱表示，立委就司法院權利提釋憲有前例，而聲請釋憲暫時處分的時機由憲法法庭認定。

民眾黨團總召黃國昌表示，總統尚未公告新法，法律未生效前根本不構成法規範，憲法法庭依法應予以駁回，希望司法院不要為了護航民進黨，淪落到不惜自我打臉；吳宗憲也說，法律尚未生效前不能成為聲請釋憲的標的，我國的違憲審查都是針對已生效的法律。

黃國昌還當場引述立法院公報，指2018至2019年憲訴法修法，時任司法院秘書長、現任大法官呂太郎明確回答「總統沒有公布的法律，不可以成為釋憲標的」。

黃國昌說，呂太郎當時說我們的制度跟法國不太一樣，法國憲法委員會有部分國家憲政顧問的作用，可以先問憲法委員會，我們這邊沒有，所以我們制度的設計，沒有成為法律案不能夠先問大法官意見，呂太郎當時還說，如果總統還沒公布實施，基本上還沒有法規範的問題。

「當初呂太郎在立法院裡面欺騙立委嗎？還是反正呂太郎也高升大法官了，不關呂太郎的事了？」黃國昌詢問在場司法院官員，現在的司法院沒有要認帳？司法院立場改變了嗎？還是遇到民進黨有政治上需求，台灣的法律制度就可以配合執政黨變來變去？司法院副秘書長王梅英回答：「尊重當時呂太郎的意見」。

黃國昌批評，同一個司法院，2019年要審憲訴法到立法院說一套，現在配合民進黨政府需求又講另一套，為什麼司法無法讓人民信任？為什麼司法公信力會不斷降低？希望司法院深刻反思。

民進黨 黃國昌 大法官

上一則

回應釘孤枝 賴清德：沒人能干預司法 民眾黨：雙標至極

延伸閱讀

黃國昌宣布參選民眾黨主席 蔡壁如拱親征竹市

黃國昌宣布參選民眾黨主席 蔡壁如拱親征竹市
黃國昌角逐民眾黨主席 沉默10秒嘆氣曝參選關鍵原因

黃國昌角逐民眾黨主席 沉默10秒嘆氣曝參選關鍵原因
民眾黨主席補選2/15投票 黃國昌呼聲高 蔡壁如動向受關注

民眾黨主席補選2/15投票 黃國昌呼聲高 蔡壁如動向受關注
新聞眼／黃國昌領軍槓司法 長期抗戰率白營谷底翻身

新聞眼／黃國昌領軍槓司法 長期抗戰率白營谷底翻身

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
彰化縣一名少女遭父親性侵，因懷孕而曝光，台中高分院駁回上訴，仍判少女父親2年6月徒刑。示意圖。(本報系資料照)

少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

2025-01-12 11:20
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控多次性侵，其中有348次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴；示意圖。(本報資料照片)

警察小隊長涉性侵女兒8年 平均每周一次 遭訴348罪

2025-01-08 01:16
韓國瑜(中)今早到雲林參加民主學校，致詞時以個生人成長歷程及台灣民主演化，談笑風生，引來全場笑聲不斷。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜談民進黨柯建銘 虧：你告別式時我也會參加

2025-01-12 14:13

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料