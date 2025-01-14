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民眾黨主席補選2/15投票 黃國昌呼聲高 蔡壁如動向受關注

台灣新聞組／台北14日電
民眾黨代理主席黃國昌11日領軍舉辦「111釘孤枝」活動，數萬人無懼低溫到場力挺。（本報資料照片）
民眾黨代理主席黃國昌11日領軍舉辦「111釘孤枝」活動，數萬人無懼低溫到場力挺。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌代理黨主席，民眾黨昨天發布黨主席補選公告，報名期間為1月14日至17日，訂於2月15日舉行網路投票，任期自2025年2月19日至2026年12月31日；據了解，目前仍以黃國昌接任黨主席呼聲最高。

除黃國昌之外，同樣具參選資格的前立委蔡壁如是否參與補選引發關注；蔡壁如昨天說，待與黨中央領袖溝通再做最後決定。

黃國昌在柯文哲遭羈押後，擔任黨中央緊急應變小組三人成員之一，多次公開力挺柯文哲；柯文哲在去年12月29日北檢重開羈押庭時更直接點出，他在押時就想辭黨主席，「讓黃國昌去幫忙」。在柯文哲請辭後，黃國昌更獲中央委員一致推舉為代理黨主席，因此黃國昌成黨主席補選中，呼聲最高的人選。

至於蔡壁如是否參與補選，與黃國昌角逐黨主席也引發關注。蔡壁如昨接受政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時表示，她會與黨中央領袖溝通，再做最後決定。

蔡壁如說，民眾黨目前的危機，是在2026年不要泡沫化，並思考如何在短期內將量能發揮到最大，在2028年時才能擁有話語權，現在最關心的是如何全力救援柯文哲，必須先團結中央黨部、尋求黨外支持及資源。

此外，蔡壁如指出，民眾黨也必須發展地方組織，黨必須有根據地、選上縣市首長，才能培養黨公職，建議可從約30萬人口的新竹市、竹北市、彰化市等地開始，「2026目標攻下一、兩個根據地，這樣議員也相對好選」。

黃國昌 柯文哲 民眾黨

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