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遭虧「會參加你告別式」柯建銘回嗆 : 罷免韓國瑜幫他超渡

記者黃婉婷／台北13日電
民進黨總召柯建銘（中）。（記者黃婉婷／攝影）
民進黨總召柯建銘（中）。（記者黃婉婷／攝影）

台灣立法院長韓國瑜昨指出，他跟民進黨立院黨團總召柯建銘曾是同屆立委，每當柯生氣時他就笑虧「等你告別式我會去參加」。柯建銘今天反酸，「我會參加韓國瑜在立法院的告別演說，這個日子很快就到了」，但韓國瑜沒有講出去的話是，「要幫台灣辦告別式」。

立法院長韓國瑜昨到雲林參加立委羅智強舉辦的民主學校，他打趣說，當年一起進立法院的很多同事都已在天上，剩兩個同班同學，也就是柯建銘、韓國瑜，「所以老柯發脾氣時，我就拍拍他說不要再發脾氣，將來你告別式我會去參加」，柯笑了他再說「那我的告別式你也要來參加」。

柯建銘今天援引佛印金句，稱「你心中有什麼，講出來的話就是什麼；你心中有大便，講出來的話就是鬼扯」，他不會跟韓國瑜計較「告別式說」，相信韓應該是語誤，因每位立委離開時都有告別演說，他結束這屆就要離開，韓應該說要參加他在立法院的告別演說。

但柯建銘講一講仍氣不過，反問韓國瑜說要參加他的告別式，這句話講對嗎？韓國瑜沒說的是「要幫台灣辦告別式」。

柯建銘會中也批評韓國瑜是立法院的騙子，成天假裝中立，「不說謊睡不著」，更是立法院如今亂象的歷史罪人，並細數他過去當立委從未認真問政、不懂議事規則，主持朝野協商及院會也不合法，質問韓為何要當個戒嚴的立法院長？這樣的院長可以不下台嗎？柯建銘還說，罷免韓國瑜後會幫韓國瑜超渡，早日重新投胎，早點離開早點超生，改邪歸正才是正辦。

柯建銘指出，在野天天蹂躪對民進黨團施暴，必須要有立場，他接著細數兩個罷免韓國瑜途徑，其一是透過正副院長選舉辦法改選，即便做不到民進黨團仍會鍥而不捨的提案，表達立場；第二是讓國會全面改選，韓國瑜自然要下台，時候快到了，國家軸線馬上要翻轉了，「韓國瑜若不離開立法院，將成國家災難」。

韓國瑜 柯建銘 民進黨

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