韓國瑜約定互相出席告別式 逗樂生氣老柯

立法院長韓國瑜（中）12日在雲林參加活動，致詞時妙語如珠，引來全場笑聲。（記者蔡維斌／攝影）

立法院長韓國瑜 昨到雲林參加立委羅智強舉辦的民主學校，致詞說民主生活已成台灣DNA，立法院有時候吵架打架，表決時各種過激的肢體衝突，其實站高一點來看，都是民主展現的一部分。

韓國瑜打趣說，當年一起進立法院的很多同事都已在天上，剩兩個同班同學，一個是柯建銘 ，一個就是韓國瑜，「所以老柯發脾氣時，我就拍拍他說不要再發脾氣，將來你告別式我會去參加。」等柯建銘笑了，他再說「那我的告別式你也要來參加」。

韓國瑜認為，民主社會不可能是免費的，很多民主國家為民主自由，人民跟政府不停抗爭和衝突，台灣很幸運沒經過大規模流血衝突就能享受民主，是珍貴的無形資產，而民主自由不光是生活方式，更是台灣安全最重要工作。

他說，保護台灣安全、保護民主之民、維護美台關係、維護兩岸和平就是「台灣安全四隻腳」，這樣才能過民主自由生活。

羅智強發起的民主學校昨移師雲林縣東勢鄉，31名各地學子下田拔蘿蔔體驗青農生活、了解地方治理。韓國瑜感性訴說自己從學生打工到從政歷程，回顧四十多年前白天讀大學、晚上當警衛，曾有同事問他未來，他回說「我想當立委」，這些年則像坐政治雲霄飛車，當上立委、選上高雄市長、再被罷免 ，然後又當立法院長，「大家要想想我需要一顆多大的心臟」。