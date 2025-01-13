我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

韓國瑜約定互相出席告別式 逗樂生氣老柯

記者蔡維斌／雲林13日電
立法院長韓國瑜（中）12日在雲林參加活動，致詞時妙語如珠，引來全場笑聲。（記者蔡維斌／攝影）
立法院長韓國瑜（中）12日在雲林參加活動，致詞時妙語如珠，引來全場笑聲。（記者蔡維斌／攝影）

立法院長韓國瑜昨到雲林參加立委羅智強舉辦的民主學校，致詞說民主生活已成台灣DNA，立法院有時候吵架打架，表決時各種過激的肢體衝突，其實站高一點來看，都是民主展現的一部分。

韓國瑜打趣說，當年一起進立法院的很多同事都已在天上，剩兩個同班同學，一個是柯建銘，一個就是韓國瑜，「所以老柯發脾氣時，我就拍拍他說不要再發脾氣，將來你告別式我會去參加。」等柯建銘笑了，他再說「那我的告別式你也要來參加」。

韓國瑜認為，民主社會不可能是免費的，很多民主國家為民主自由，人民跟政府不停抗爭和衝突，台灣很幸運沒經過大規模流血衝突就能享受民主，是珍貴的無形資產，而民主自由不光是生活方式，更是台灣安全最重要工作。

他說，保護台灣安全、保護民主之民、維護美台關係、維護兩岸和平就是「台灣安全四隻腳」，這樣才能過民主自由生活。

羅智強發起的民主學校昨移師雲林縣東勢鄉，31名各地學子下田拔蘿蔔體驗青農生活、了解地方治理。韓國瑜感性訴說自己從學生打工到從政歷程，回顧四十多年前白天讀大學、晚上當警衛，曾有同事問他未來，他回說「我想當立委」，這些年則像坐政治雲霄飛車，當上立委、選上高雄市長、再被罷免，然後又當立法院長，「大家要想想我需要一顆多大的心臟」。

韓國瑜 柯建銘 罷免

上一則

立院擬13日送出憲訴法覆議咨文 綠喊大法官自提暫時處分

下一則

台國安局：共諜案起訴暴增 軍人占比高

延伸閱讀

韓國瑜談民進黨柯建銘 虧：你告別式時我也會參加

韓國瑜談民進黨柯建銘 虧：你告別式時我也會參加
「賴韓會」有譜 府約韓國瑜、朝野立委1月16日喝咖啡

「賴韓會」有譜 府約韓國瑜、朝野立委1月16日喝咖啡
韓國瑜將訪華府 1/19歡迎宴接受報名

韓國瑜將訪華府 1/19歡迎宴接受報名
柯建銘：會一直提改選立法院長 韓國瑜：別挖斷橋

柯建銘：會一直提改選立法院長 韓國瑜：別挖斷橋

熱門新聞

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（記者程嘉文／攝影）

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

2025-01-11 02:10
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼