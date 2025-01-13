藍白合推司法改革 拚下會期三讀 國民黨聚焦司法關說罪

民眾黨11日在自由廣場前舉辦「111釘孤枝」活動，有支持者無懼低溫到場力挺，並戴上前主席柯文哲頭像的面具一同高喊「放人」。國民黨人士表示，藍營雖聲援柯文哲遭北檢不公平對待，但柯的清白要自己爭取。(本報資料照片)

民眾黨 前天舉行「111釘孤枝，捍衛司法正義」集會活動，群眾高喊「拒絕綠色威權，抗議司法不公」，多名國民黨 政治人物到場聲援，雲林縣長張麗善也上台力挺。據了解，藍白陣營除站在同一陣線對抗司法不公，在多項攸關司法改革的法案也將緊密合作。

民眾黨立院黨團在本屆立院提出多項優先法案，包括在刑事訴訟法強化刑事偵查程序人權保障，還有在刑法增訂「妨害司法公正罪」、「棄保 潛逃罪」，另外則有揭弊者保護法，其中，揭弊者保護法已經在去年完成三讀程序，大致通過藍白黨團所提修正動議條文。

民眾黨團總召黃國昌表示，有關棄保潛逃罪、妨害司法公正罪、司法關說罪等，儘管這個會期在時程上來不及，但是這些攸關司法改革的法案，下個會期一定會用盡全力完成三讀。

此外，立院司法及法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱今天排定邀請司法院與法務部就「號召民眾上街對抗司法審判者，為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。黃國昌昨批評鍾佳濱排這個專案報告「超級蠢啊」，對照前天「釘孤枝」集會活動抗議綠色威權獨裁，鍾佳濱的專案報告已成台灣公民社會的笑柄，若要做政治操作，「我必須要說啦，手法非常拙劣」。

立院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲表示，司法不是沒有健全，而是操作的人出問題，尤其近幾年司法圈的升遷，政府把「聽不聽話」綁在一起，就連大法官的人事也是如此，只要罵過民進黨就不要，這種取才模式出來的人選，大多都是聽黨意的乖乖牌，國民黨團將力推司法關說罪，希望慢慢把這個洞補起來。

國民黨立委羅智強說，除棄保潛逃和司法關說罪，如何解決偵查不公開變「偵查大公開」，也是他一直關心的司法議題；他早在上會期就提出刑事訴訟法修法草案，盼提升偵查不公開的法律位階，還有強化懲罰機制等，以改善現行防範漏洞。