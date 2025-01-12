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觀察站／賴清德執政傲慢 激出小草也激出中間選民

記者 屈彥辰
台灣民眾黨11日舉行「111拒絕綠色威權還我司法正義」活動，向賴清德總統執政的傲慢發出怒吼。（記者曾原信／攝影）
台灣民眾黨11日舉行「111拒絕綠色威權還我司法正義」活動，向賴清德總統執政的傲慢發出怒吼。（記者曾原信／攝影）

民眾黨11日號召小草走上街頭，要與民進黨政府「釘孤枝」。活動主旨不局限在民眾黨前主席柯文哲因案被收押一事，而是聚焦台灣的司法公正。國民黨到場聲援代表的不只是在野陣營藍白合，更是中間選民乃至過半民眾的發聲，向賴清德總統發出怒吼，執政的傲慢終將引來民意的全面反撲。

對民眾黨來講，藍白合大選紛爭有無翻頁，都已是過去。不管柯文哲未來的官司如何發展，進入後柯文哲時代，民眾黨只有更團結，唯有凝聚支持者奮進向前，民眾黨才有未來，有未來，更強大，才能對抗司法威權，幫助柯文哲。藍白國會合作，只是第一步，但也是必須走的一步。

綜觀檢方偵辦柯文哲案的過程，時有偵查資訊出現在媒體，明顯違反「偵查不公開」。民眾黨發起活動，國民黨聲援響應，與會民眾相信有藍有綠也有白，願意實際走到街上，向民進黨發出怒吼，關鍵原因是「民進黨挑戰了台灣社會及人民的道德價值」，司法與政黨鬥爭無關，與你我人權有關。

這場「白主藍輔」的釘孤枝活動，表面看或許是小草為主，現場喊出線下線上破15萬人，綠營自己也評估，在天氣冷又下雨的情況下，活動催出這樣的人氣，「不能掉以輕心」，甚至認為現在就算倒閣，民進黨也不一定就能重拾第一大黨。

尤其在集會前爆出棄保潛逃的通緝犯林秉文竟囂張發文，不僅稱「回去的時間我決定」，還嗆藍白；欠國庫1億7000萬台幣（約513萬美元）的綠營大老吳乃仁不僅搭豪車赴豪奢宴，還一晚會五檢，都加重了民眾對於賴政府司法雙標的相對剝奪感，不僅激出了小草，也激出了中間選民，成了11日集會的最大「助選員」。而11日多位藍營黨公職自主參與，民眾黨代理主席黃國昌更將主軸上綱到不滿賴清德執政，找到集結在野力量的最大公約數。

而這股民怨要如何找到出口，藍白合目前最重要的戰場就是在國會，只有團結六成的非綠選民，才能讓制衡的力量發揮最大的戰力。

民眾黨 柯文哲 民進黨

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