新聞評論／悲哀司法節 囂張林秉文、吳乃仁踐踏司法公信

有「百億賭王」之稱的林秉文涉洗錢案，棄保潛逃遭通緝。(本報資料照片)

11日是司法節，但賴總統、司法界乃至全體國人恐怕都無法以歡欣的心情迎接這個日子。民眾黨代理主席黃國昌選在這天號召眾小草上街「釘孤枝」，抗議司法偵辦柯文哲 案不公，但這並非主要原因。更糟的是，潛逃的洗錢犯林秉文近日在海外對司法囂張開嗆，積欠台糖鉅額債款的綠營大老吳乃仁則在豪奢餐廳與五名檢察官夜宴，他們毫不掩飾自己的囂張與靠勢；而法務部長鄭銘謙竟只能諾諾以對。此情此景，形同為賴政府淪喪的司法公信敲下最後兩根蓋棺釘。

被稱為「百億賭王」的林秉文，涉詐騙洗錢案金額高達數十億元（台幣，下同），也曾涉職棒簽賭案，新北地院卻以區區300萬元讓他交保。其待遇，和柯文哲遭強行羈押，有如天壤之別。不僅如此，林秉文交保後持柬埔寨護照從容棄保潛逃，國境對他毫不設防。遭通緝後，他近日還特別連續發文隔海發文嗆聲，稱「回來的時間我決定」，行徑之囂張，讓全民瞠目結舌。

離譜的是，面對林秉文的囂張放話，法務部長鄭銘謙竟只能唯唯諾諾答稱：「歡迎他自己投案！」軟弱無能的法務部長，對照狂妄嗆辣的逃犯，備顯司法的無能及欺善怕惡。司法應有的摘奸發伏豪情，在此蕩然無存。對比柯文哲以7000萬巨款交保加電子腳鐐，北檢抗告再抗告，千方百計把他還押看守所。兩相對照，更加凸顯當今司法人員「揣摩上意、看顏色辦案」的鷹犬性格。

再看前新系大老吳乃仁，因賤賣台糖土地遭判刑，迄今仍積欠台糖1.7億元未還。他竟能出入豪車，在高檔餐廳與5名檢察官同桌把酒言歡，這又是何等詭異的畫面！檢察官手握偵查大權，因此需要「耐得住寂寞」；但這5名檢察官卻不避諱與爭議人物同桌，也沒有人覺得應該離席。這是對吳乃仁的身分人脈有所忌憚，還是有所貪圖？對照林秉文相關的「八八會館」，也有眾多政治人物及警檢高官出入其間，黑道與司法人員同框，這難道是民進黨 執政下「官場夜宴圖」的寫照？

司法是民主國家的重要支柱，司法公信力除代表一國的法治水準，更是國家、社會免於崩壞的最後防線。司法的公信，有賴上從憲法法庭大法官 、下至各級院檢司法官，乃至司法警察的日積月累。任何一層出現傾斜，任何一關心術不正，都可能肇致整個司法金字塔的傾圮。

可嘆的是，蔡英文兩度完全執政後，導致大法官的結構趨於單元，更充斥服膺高層政治意志的傾向，以致接連完成不符多數民意的廢死、通姦除罪、國會改革案等釋憲。相對於幾乎照單全收高層授意的政治性釋憲，憲法法庭對人民聲請案卻表現出另一種面目，不斷作出不受理聲請釋憲的裁定。這也讓人們看到黨政高層與司法頂層「沆瀣一氣」的景象：民進黨在國會輸了法案之後，隨即轉向「自家廚房」的憲法法庭釋憲，爭取最後的逆轉翻盤。也因此，賴總統哪還需放下身段調解朝野或院際紛爭？

事實上，即使金字塔頂端的大法官自甘墮落，只要居於中堅的各級法、檢勇於任事，追求公義真理，司法公信力仍不致全盤淪落。近日高等法院審理高虹安助理費案，認「 立法院組織法」有關助理費規定違憲，裁定停止審理並聲請釋憲，即廣獲肯定。問題是，矢志追求公義者猶如暗黑司法叢林中的熒燭，能驅逐得了寄生其中的豺狼蟲豸嗎？

在這個悲哀的司法節，林秉文、吳乃仁的囂張與靠勢，狠狠踐踏了司法公信，也狠狠拆穿了民進黨政府的公平正義假面。