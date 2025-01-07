陳時中挺大罷免 黃國昌轟不適任應撤換

南投縣草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒競選總部5日成立，行政院政務委員陳時中（前左）出席力挺。（記者賴香珊／攝影）

民眾黨代理主席兼立法院黨團總召黃國昌 昨天說，政務委員陳時中 表態支持全台「大罷免 」，行政院長卓榮泰有必要說清楚講明白，難道行政院的政務委員是要拿納稅人的錢搞政治鬥爭？民眾黨團要求立即撤換陳時中，否則會具體反映在相關預算審查。

行政院政務委員陳時中前天表示將草屯鎮長補選當成「大罷免」前哨戰，「2月1日起拚大罷免」。黃國昌說，針對陳時中的發言，卓榮泰有必要說清楚講明白，難道行政院聘請的政務委員，是要拿納稅人的錢搞政治鬥爭，「陳時中作為政務委員，顯然已經極度不適任」，先前立法院處理公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，陳時中接受綠營節目主持人訪問，竟然也說出行政院長不要副署法案。

黃國昌直言，陳時中當時的發言就已經踩紅線，現在要跳出來說要罷免在野黨立委，言行早已跨越政務委員該有的分際，民眾黨團要求立即撤換其職務，「行政院如果不依法撤換，將會反映在行政院的相關預算審查。」

媒體詢問，賴清德總統與柯建銘態度不一致，黃國昌聽聞後反問，到底要怎麼罷免韓國瑜？如同大法官被提名人劉靜怡所說，「柯建銘是在講北韓法學嗎」，聽都聽不懂，完全聽不懂，回到一開始的問題，現在的民進黨主席是誰，到底是賴清德還是柯建銘。

國民黨立委李彥秀則表示，民進黨已經成為失控的綠色威權，要對在野黨發起「民主內戰」。李彥秀認為，從柯建銘到陳時中，從罷免連署到各地串連，從網軍側翼到政論節目，賴清德將「更大的民主」掛在嘴邊，顯然背後是有組織性、有資源的進行運作，不能將「雙罷」視為單純自走砲式的獨白。

李彥秀指出，民進黨正規軍的主戰場當然還是在2026以及2028的選舉；而亂槍打鳥式的大罷免，則是塑造「藍綠對決」的政治氛圍，搭配建構「麥卡錫主義」的社會環境，則是主打游擊巷戰，在執政不利的困境下，「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲」，既可收到凝聚綠營向心的目的，又可以持續對藍營施壓，提供2026綠營候選人實戰操兵的機會。