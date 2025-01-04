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白營：北檢已挑明 柯文哲不羈押就凌遲致死

記者屈彥辰、張曼蘋／台北4日電
民眾黨代理主席黃國昌（左三）3日宣布，1月11日司法節民眾黨總動員，號召不滿司法遭到綠色威權踐踏的台灣公民站出來。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨代理主席黃國昌（左三）3日宣布，1月11日司法節民眾黨總動員，號召不滿司法遭到綠色威權踐踏的台灣公民站出來。（記者潘俊宏／攝影）

民眾黨前主席柯文哲再遭法院裁定羈押禁見，民眾黨代理主席黃國昌昨天質疑，北院裁定理由欠缺說服力，裁定羈押理由猶如「大拼盤」，他也聽得出來法官的無奈，北檢已挑明「不裁定羈押就要把你（柯文哲）凌遲致死」。

柯文哲自爆「安排妻小出國」被認為是羈押理由之一，柯文哲妻子陳佩琪昨在臉書指出，去年8月30日一早家被搜索，那晚她在北檢被問到10點多，離去前檢察官問是否今晚飛美國，她說是，來回機票是6月24日就訂了，檢察官當時還說「你可以去」，但不只時間來不及，先生也未脫困，她如何有心情離開？

陳佩琪說，去年8月底的私人旅遊行程，在出發前幾天有和柯文哲提及，「先生一定覺得我整天被媒體包圍也很辛苦，找女兒解相思之苦，順便散散心也好，所以才說他有安排」。

她表示，去年9月到12月底，柯文哲被押，她一直遵守偵查不公開，隱忍不澄清，現在證據都收集完畢，也起訴了、交保兩次，怎麼到第三次，原訂出國的行程卻變成柯逃亡、要繼續被羈押的理由？

黃國昌說，那是第一次偵查，四個多月前的事，北院用此理由相當落後。陳佩琪當時被逼到有家歸不得，陳才說是否先離開台灣一陣子，落後這麼久的東西拿來炒冷飯當羈押理由，丟的是法院、北檢的臉。

此外，木可工作群組遭檢方認定柯文哲與李文宗關係密切，有勾串之虞。民眾黨立委黃珊珊說，應變小組是去年8月中，發現會計師有申報不實、虛報的狀況，因有相關報導須對外說明，因此成立工作群組。工作群組包括她、黨公職人員，因沒有接觸財務，是把李文宗加進來討論詢問相關事務。

至於台北市議員顏若芳指柯文哲交保後開會談案情，踩法院紅線，民眾黨新聞部主任吳怡萱說，顏這番發言，清楚示範民進黨如何百分百複製共產黨紅衛兵批鬥模式，用造謠言論來文字殺人。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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