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柯獄中書單「大查帳」 自曝一出舍房 看守所大喊迴避

台灣新聞組／台北4日電
柯文哲妻子陳佩琪3日赴台北看守所送交衣物、台幣5000元及書籍，其中一本是「爽拿的時代：1960年代美國民權改革的貽害」。（記者曾原信／攝影）
柯文哲妻子陳佩琪3日赴台北看守所送交衣物、台幣5000元及書籍，其中一本是「爽拿的時代：1960年代美國民權改革的貽害」。（記者曾原信／攝影）

民眾黨前主席柯文哲再被押進土城看守所，柯文哲曾透露自己在看守所的日子裡，讀了許多書籍，甚至因燈光太昏暗，讓他讀到「眼睛很痛」，柯文哲讀的書包羅萬象，最經典的是一本「大查帳」。

本報系聯合報報導，「大查帳」講述國之興亡，必有會計，強調「任何一個精通國王帳冊的人，都會變得比國王更有力量」。

柯文哲妻子陳佩琪昨下午現身台北看守所，除幫柯文哲送保暖衣物、5000元台幣（約150美元）現金，還帶了4本書，其中兩本為「爽拿的時代：1960年代美國民權改革的貽害」、「人工智慧在台灣」。

幕僚也寄了不少生活工具書，包括「陳氏太極拳習拳要點全解」、另外也不知道柯文哲是不是喜歡兔子，幕僚寄給他「兔子品種超圖鑑」，另一本「兔子的真心話」，教柯文哲判讀兔子的情緒。此外，柯文哲也研讀判讀人性的「別相信任何人」，以及包括「幸福到老」，張愛玲的「半生緣」等軟性作品。

另據中國時報報導，柯交保恢復自由身才一周又被羈押回籠，3日是他遭北院羈押第一天，柯吃完早餐後律師陸正義來北所辦理律師接見，研議相關攻防並商討是否抗告。各界都關心柯重遭羈押後的情況，據柯自己在法庭上自曝，先前在檢方偵查中，看守所對他禁止接見通信做得很徹底，可說滴水不漏，「我只要一出舍房，看守所人員會大喊迴避」，先前遭押的4個月，根本無法接觸證人、串證及滅證。

柯文哲 民眾黨 人工智慧

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