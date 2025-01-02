賴邀韓喝和解咖啡 韓辦：要能建立互信 藍：想分化朱韓

賴清德總統(左)1日清晨出席總統府元旦升旗典禮，與立法院長韓國瑜(右)握手致意。賴總統隨後在新年談話中表示，將邀請韓國瑜到總統府「喝咖啡、聊國家大事」。(圖／台北市攝影記者聯誼會提供)

賴清德總統昨天表示，團結朝野、化解分歧是總統的重要工作，他打算邀立法院長韓國瑜 ，在韓啟程赴美慶賀美國總統當選人川普 就職前，到總統府「喝咖啡 、聊國家大事」。韓國瑜辦公室說，謝謝總統的咖啡邀請，重要的是能建立互信、促進朝野和諧。

昨天是元旦，賴總統清晨與副總統蕭美琴參與總統府前升旗典禮，賴總統與蕭美琴手持小國旗、唱國歌，升旗典禮結束後，賴向與會的韓國瑜、台北市長蔣萬安等人握手致意。

賴總統昨天發表他就任後首次新年談話，主題是「以民主厚植國力 迎向世界新局」，之後並回應媒體提問。被問到是否計畫邀朝野政黨領袖溝通、喝「大和解咖啡」，賴總統表示，身為總統重要的工作之一是團結朝野、化解分歧，大家能為國家生存發展共同合作，也能達到社會安定、經濟發展。

賴總統表示，團結朝野的方式很多元，例如這次他邀請韓國瑜代表國家，率領朝野代表前往美國參與川普就職典禮就是其中一種。他打算在韓國瑜率領朝野代表啟程之際，邀請他們到總統府來，「大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事，關心未來國家發展，也希望大家一起合作」。

賴總統表示，在新的一年，希望朝野能深刻體認，台灣當前外有強權威脅，內有諸多挑戰，尚待面對，他衷心期盼朝野團結和諧、共同合作，為國家的生存發展、社會安定及經濟持續進步共同努力。

對於賴總統邀約，韓國瑜透過辦公室回應表示，謝謝總統的咖啡邀請，重要的是能建立互信、促進朝野和諧，讓行政立法運作順暢、全民富強。韓國瑜也祝福大家新年快樂，台灣越來越好。

賴總統昨天僅表示打算邀韓國瑜喝咖啡，未提是否與其他在野黨領袖會面。有國民黨人士解讀，賴總統無視最大在野黨、國民黨主席朱立倫而選擇找韓喝咖啡，除有意分化朱、韓，也揭示2025年賴總統將延續「鬥」的基調。藍營人士認為，賴總統見縫插針、分化朱韓，因此韓國瑜回覆「建立互信很重要」，等同給總統軟釘子。民眾黨也批評，面對地緣政治變動，台灣更應團結，很可惜賴總統不願付諸行動，讓台灣陷入分化。

據了解，賴總統認為國家元首有團結內部之責，除邀韓國瑜組團赴美慶賀川普就職，去年國慶後，府方高層也數度邀約韓「互動、對話」，盼化解朝野分歧，但韓皆以「此時氣氛不宜」婉拒。

賴政府執政以來，面對國會三黨不過半的政治現實，民進黨比人頭屈居劣勢，只能透過「憲政手段」反制國會多數通過的法案。

與此同時，賴總統也了解，朝野長期的對立，勢必不利於國家發展，因此就任半年多來，他也不斷思索可能可以團結朝野、化解分歧的方式。黨政人士說，邀請韓國瑜率領朝野代表，赴美參與慶賀川普就職典禮，就是一種善意。

知情人士指出，這次賴總統透過新年談話擬邀韓國瑜喝咖啡、聊國家大事，與先前幾次邀約相同，都是釋出善意，希望透過對話互動，尋求朝野合作、化解分歧的可能，不過，並非外界解讀的總統啟動「院際協調」。