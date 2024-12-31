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黑白集／高鐵南延轉彎 卓榮泰還韓國瑜公道

黑白集
高鐵南延拍板採高雄方案，卓揆政策轉彎遭疑只是「換人炒地皮」。(本報資料照片)
高鐵南延拍板採高雄方案，卓揆政策轉彎遭疑只是「換人炒地皮」。(本報資料照片)

高鐵南延屏東政策大轉彎，從「左營案」，變成「高雄案」。長達5年的評估，等於砍掉重練。不過「高雄案」並不新鮮，5年前，時任高雄市長的韓國瑜，就曾呼籲民進黨政府，「高鐵南延應經過高雄市區」。

當時正值總統大選，韓國瑜又是國民黨總統候選人，其建議非但未被民進黨政府採納，蘇貞昌與當時的副閣揆陳其邁、交通部長林佳龍還輪番圍剿韓國瑜。當時的屏東縣長、如今的總統府祕書長潘孟安，更說韓國瑜是「總統大選的政治操作」。如今看來，到底誰在政治操作？

更諷刺的是，翻案原因之一，是指左營案會「限制環島高鐵延伸可行性」。但今年5月，韓國瑜曾領銜提出「環島高鐵特別條例」，結果卻被民進黨抨擊是「錢坑法案」。昔日罵「錢坑」，如今卻成卓揆翻案的理由，真是政權在手，什麼鬼話都敢說。

無論當年的「左營案」或如今的「高雄案」，民進黨的決策考量都充滿疑點。蘇貞昌決策強渡關山，曾遭質疑是否為炒地皮；如今卓揆政策轉彎，是真要「兼顧南北平衡」、「為環島高鐵做準備」，或只是「換人炒地皮」？

高雄車站一蓋20年，完工之際又殺出高鐵案，衝擊可想而知。政策轉彎，不只是「卓榮泰還韓國瑜公道」，更印證民進黨政府決策粗糙。但虛擲的公帑和時間由誰埋單？(轉載自聯合報)

韓國瑜 民進黨 總統大選

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