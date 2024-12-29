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謝長廷：柯文哲收賄證據確實薄弱 必然爭議迭起

台灣新聞組／台北29日電
謝長廷表示，就法律而言，柯文哲收賄的證據確實薄弱了一點。(本報資料照片)
謝長廷表示，就法律而言，柯文哲收賄的證據確實薄弱了一點。(本報資料照片)

北檢用了10萬字的起訴書，詳述柯文哲各種政治醜態，並求處28.5年的重刑。過去4個月北檢的偵辦行動飽受質疑，坐實了黨檢媒一體的批評不斷，律師出身的總統府資政謝長廷也直言，就法律而言，收賄的證據確實薄弱了一點，甚至指出在押人4個月後交出這樣的起訴書，未來發展，可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

謝長廷昨在臉書發文指出，日本刑事起訴的定罪率相當高，都在9成以上，貪汙罪起訴定定罪率更高達99.9%，幾乎是被起訴者必然判有罪，起訴內容有相當高的公信力。反之，台灣的犯罪起訴定罪率號稱80%，過去以來多靠票據犯、逃稅、酒駕、毒品等證據明確的案件拉高平均數，單就貪汙犯罪而言，明顯偏低，尤其政治人物貪汙罪部分，他當市長的時代，記得才只有3成，這份起訴書算是符合當年台灣的司法標準，但距離理想還有很大的進步空間。最近法務單位公布資料說最近10年貪汙犯罪起訴定罪率也有7成，即使如此，3件有1件無罪公信力也值得檢討。

謝長廷說，在台灣有時被起訴並不是因為有罪而是因為輿論認為有罪，所以製造「輿論審判」變成法廷鬥爭的重要一環，幾乎所有被告都會喊寃，有的真寃，有的假寃，社會都是半信半疑，結果是假寃占便宜，真寃的倒楣。所以司法公信力低落，也是社會亂源之一。

民眾黨28日也痛批起訴書把一堆與案情無關的個人隱私放進起訴書，毀人人格，侵害人權，更怒轟檢方違反偵查不公開，致使柯文哲開庭時資訊不對等，只能挨打，且起訴書內容與特定媒體報導內容幾乎一字不漏，點名北檢勢必要有所解釋與回應。

柯文哲 民眾黨 毒品

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