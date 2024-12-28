沈慶京否認行賄 指高雄副市長林欽榮兩度找白手套來要錢

涉京華城案及民眾黨政治獻金案四名在押被告，27日全部交保，包括威京集團主席沈慶京（左起）、柯文哲競總前財務長李文宗、台北市議員應曉薇，及台北市前副市長彭振聲。（記者余承翰、葉信菉／攝影）

威京集團主席沈慶京被控為京華城容積案賄賂台北市議員應曉薇、前市長柯文哲 ，沈慶京在移審庭上否認行賄，並兩度談及曾遭台北市前副市長、現任高雄市副市長林欽榮透過「白手套」勒索，但他未同意。

北檢指出，林欽榮在檢方偵查期間多次以貪汙圖利罪的證人身分到案，檢方在偵查中已分案調查。

林欽榮強調先前已針對「索賄」一事數度說明，不實指控一定提告到底。

林欽榮2014至2018年間出任柯文哲副手，他曾聲明2017年身為台北市都委會主席，與都發局主張立場一致，京華城拆除重建，沒有沈慶京主張的保障樓地板面積12萬284平方公尺，堅持依法僅能維持560%容積率，不得增至672%。

沈慶京在移審庭一開始便批評檢察官先用已有成見的事來講他想做的事，例如說他「企圖不法永久享有京華城購物中心建照上12萬284平方公尺樓地板面積」，但京華城的問題從黃大洲市長時代就有了，林欽榮也不願意改變，他覺得「被坑了」，現在竟被認為揩油、圖利或行賄。

沈順勢提起林欽榮透過白手套蔡某來要錢，「我沒有同意」，書記官打筆錄時，沈還教蔡某的全名三個字怎麼寫，並稱「林說我誣陷他」。

「我是要（鼎越開發前董事長）朱亞虎聯絡市政府，只有講容積率392%變560%。」沈慶京否認有提到12萬284平方公尺，他又再度提到林欽榮白手套勒索。

但對於有沒有見過林欽榮，沈也沒把握，僅說林找白手套跟他要錢，印象不好。

對於被指透過七名員工名義各捐款30萬（台幣，下同，約9100美元）給柯文哲，沈慶京稱政治捐獻就是政治捐獻，「最近才知道210萬」，用同事名字去捐與任何利益扯不上關係。法官詢問為何捐款？沈說因朱亞虎提醒他，他才指示捐款，並認為台灣多一個政黨會比較好。他說，朱亞虎喜歡利用公司和他的資源去「廣結善緣」，不稀奇，但被控以1500萬行賄柯文哲，是惡意栽贓。

檢察官主張京華城屋齡僅19年，不符危老都更也非都市計畫，沈慶京自始即知，沈卻要求朱亞虎接近柯文哲，請台北市議員應曉薇與助理吳順民施壓，從京華城監理人張志澄的手機都找得到證據，如今沈卻聲稱「不知道」。

檢察官說，沈慶京為感謝柯文哲，取得建照隔天就動工，柯也成為京華廣場動工典禮唯一受邀的政治人物，事成後交付1500萬元，檢方不是亂湊數字。