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財劃法 賴批窒礙難行 藍：綠不提案形同爭取到「零元」

台灣新聞組／台北26日電
綠營執政5縣市首長25日舉行記者會，批評財劃法修法。高雄市長陳其邁(右)與台南市長黃偉哲(左)在台下交換意見。(記者潘俊宏／攝影)
綠營執政5縣市首長25日舉行記者會，批評財劃法修法。高雄市長陳其邁(右)與台南市長黃偉哲(左)在台下交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨執政縣市長昨天出席中執會，反映財劃法修法的影響。兼任民進黨主席的賴清德總統表示，倉促修法的水平分配結果，粗糙不堪檢驗；行政院已向社會大眾說明，修改後的財劃法，目前是窒礙難行，將危及各級政府的公共服務品質、財政紀律及財政韌性。

賴清德說，未來會以各種可能的方式，尋求扭轉各種體制性的不正義。他也呼籲民進黨黨公職要團隊團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度；同時，均衡台灣的目標也不會改變，帶領全台灣22個縣市一起往前走、讓區域均衡發展。

民進黨中執會後，民進黨秘書長林右昌與同黨籍高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復舉行記者會，批評財政收支劃分法修法重北輕南、惡化城鄉差距。

陳其邁表示，立法院蠻橫通過財劃法修法，竟然沒徵詢地方政府意見，綠營執政縣市的預算增幅，修法後都敬陪末座。

黃偉哲表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁的家鄉花蓮縣，這次修法後增加了台幣161億元，台南市產業、人口都和花蓮有明顯差距，修法後竟才增加163億元，明顯不公。

此外，國安會秘書長吳釗燮昨天也在立法院表示，國防部預算可能受到嚴重衝擊，預估會少台幣800億元，約減少28%。

國民黨則反擊，修法為各縣市都爭取到數額不等的分配款，反觀行政院認為目前版本最佳，在修法過程中拒不提案，形同爭取到「零元」，如今綠營執政縣市長說缺錢要討拍，應該去找賴總統。

國民黨主席朱立倫昨天表示，這是台灣民主政治重要的里程碑，財劃法修正更是跨時代的成果；很遺憾民進黨所有立委表決時都反對地方政府增加財源，又認為縣市不公平或太少，事後中央竟還說影響到未來各部會施政，這真的是裝窮、哭窮。賴清德應該正面感謝立法院的決定，這完成了他多年的願望。

對於黃偉哲不滿新版財劃法，批評「北部吃肉、南部啃骨頭」。國民黨立委馬文君直言，南投等非直轄市，連骨頭都沒得啃，民進黨過去在野時主張修法，如今拿到政權就換了腦袋，未來修法通過，賴總統也將難再以「專案」、「計畫」補助之名撒幣綁樁。

民進黨 國民黨 賴清德

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