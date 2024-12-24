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新聞眼／新財劃法窒礙難行？民進黨是不為 非不能

記者林河名
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長蔡易餘（右）23日批評財劃法「惡修」，讓全民遭殃，尤其對南部縣市不公平。(記者曾原信／攝影)
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）、書記長蔡易餘（右）23日批評財劃法「惡修」，讓全民遭殃，尤其對南部縣市不公平。(記者曾原信／攝影)

立法院上周三讀通過財政收支劃分法修正案等三法案後，執政黨傳出擬由行政院提覆議、聲請釋憲等方式反制。政院提覆議的前提是法案「窒礙難行」，但從財主單位首長昨天記者會來看，財劃法修法就算不夠細緻，絕非難以執行。

財劃法修法不夠細緻之處，即未明定修正條文施行日期。在此情形下，依中央法規標準法，將於總統公布後第3日生效。首當其衝的，就是立法院正在審議中的明年度中央政府總預算案。

然而，中央政府總預算案「重編」並非沒有先例。主計長陳淑姿昨也說，財劃法修正生效後如何因應調整或修正預算分配，主計總處仍在研究中，這個說法即顯示，技術上非不可行；使用追加減預算方式調整，也是因應之道。

可見，縱使財劃法修正讓財主單位「增加不少麻煩」，但絕不到「窒礙難行」地步，是不為也，非不能也。依此來看，綠營立委主張行政院長不副署、總統不公布，或由政院提覆議，其實缺乏正當性，也不符憲政規範；說穿了，就是把財政專業問題政治化，根本不想執行國民黨主導的財劃法修正。

民進黨政府不想為財劃法修正埋單，也表現在昨天財主首長記者會的一再「情緒勒索」。

在野黨主推財劃法修正，主要著眼於減少「中央集錢」，讓地方財政收入可獲更合理分配；但民進黨政府為了把帳算到在野黨頭上，刻意導引下放地方財源後將嚴重衝擊國防等重要預算。但既然主計總處調整方式還在研議，且未必會減列國防預算，卻故意含沙射影，如果這不是情勒，什麼才是情勒？

其實，財主單位大可不必緊張，在野立委已經幫忙找出「財源」。近幾年，每年稅收都超徵三千億到五千億元，若是超徵已成常態，未來歲入不再低估，豈不正好補足財劃法修正的差額？更何況，中央口口聲聲「要把財政的餅做大」，這也是考驗中央執政能力的最好時候。

因應此次財劃法修正，確實會有中央與地方事權重新畫分等問題，相關配套齊備，修法才算圓滿。但天下無難事，只怕有心人，修法既已邁出一大步，執政黨也該改變「集權又集錢」的思維，別再藉詞「窒礙難行」了。

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