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綠尋求反制藍白三修法 柯建銘：過年後好好想想

台灣新聞組／台北23日電
藍白上周五聯手三讀通過選罷法、財劃法和憲訴法修正案，有綠營立委主張行政院長不副署、總統不公布。但在野立委反批，不副署、不公布是毀憲亂政。（本報資料照片）
藍白上周五聯手三讀通過選罷法、財劃法和憲訴法修正案，有綠營立委主張行政院長不副署、總統不公布。但在野立委反批，不副署、不公布是毀憲亂政。（本報資料照片）

藍白合作三讀通過選舉罷免法、財政收支劃分法和憲法訴訟法修正案，有綠營立委主張行政院長不副署、總統不公布；民進黨團立院黨團總召柯建銘22日喊話「過年後好好想一想」。總統府發言人郭雅慧稱，所有救濟手段正研討中。

政院人士：尋合憲手段

據悉，府院黨針對救濟和反制作為並無具體討論，聲請釋憲將是必要手段。

政院人士指出，「只要符合憲政規則，各種方法都有可能」，決策時間點將落在24日大法官人事同意權投票後，屆時情勢會比較明朗，將找尋最好且不造成社會動盪的做法。

政院人士說明，針對財劃法，周一拿到確切法案後，會鎖定定義不明、窒礙難行之處加以研商；選罷法亦是如此，憲訴法也有條文疑似自相矛盾，若大法官人事被封殺，憲法法庭癱瘓，行政院會與司法院協商對策。

朱喊話：不要意氣之爭

國民黨主席朱立倫22日喊話府院靜下心，不要意氣之爭，增釋3753億元台幣（約113.87億美元）給地方，比今年歲計賸餘和超徵稅收少很多，「要氣成這樣？以後颱風、地震、救災都不管了嗎？」

國民黨立委楊瓊瓔表示，不副署、不公布，才是毀憲亂政，把行政與立法權逼上焦土戰，民進黨忘記現在是執政嗎？破壞朝野關係，最後許多政策卡關，對施政與民生法案有幫助？

民眾黨團副總召吳春城表示，「立法院不是鐵板一塊，任何法律通過後都可以再修」。

柯建銘22日表示，賴清德總統以降，每個人都在想辦法，「過年後好好想想，現在不需要回答，到底要不要總統公告？行政院長不副署？沒有急著要處理，全國都冷靜一段時間，包括國民黨、民眾黨好好想一想再來。」

卓榮泰則在網路社群發文稱，政府會持續導回正軌，讓國家持續向前走，「會匯集更大的民主力量，來改變民主的缺失；從憲政秩序中，來恢復憲政的體質。」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團、府院等各部會都在詳實解讀法案內容，將嚴格檢視找尋彌補辦法，了解法案黑箱是第一步，法案內容有解無解，需要跨院際討論；23日將召集更多專家、受影響者，討論、審視並找到法律授權範圍方法補救。

郭雅慧表示，民進黨團之前已經宣布，針對這三項法案研究所有可能的救濟手段；行政院也有表示會依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。

民進黨 國民黨 大法官

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