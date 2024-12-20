我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

討分手費？劉曉慶遭小20多歲前男友街頭堵人

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

立院三讀三法案 賴清德：無視民意、悖離人民作主真諦

記者周佑政／台北即時報導
立法院昨三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法，賴清德在臉書表示，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立。(圖／聯合報系資料照片)
立法院昨三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法，賴清德在臉書表示，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立。(圖／聯合報系資料照片)

台灣立法院昨(20)三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法，總統賴清德今(21)凌晨1時許在臉書表示，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立；甚至衝擊攸關每位國民，國家整體資源分配的公平正義。「這是沒收了民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦」。

賴清德表示，立法院是國家最高民意機關，象徵台灣的自由民主。立法院在衝突中強行通過的選罷法，剝奪人民監督國會的權利。而憲訴法和財劃法這兩項法案，是與我們每一個人都息息相關；「但都未經過實質朝野協商的正當程序，就在今天強行闖關」。

賴清德說，世界民主國家的憲法訴訟制度，都是為了捍衛人民權利的最後救濟，守護國家法治最後一道防線而生；而台灣憲法法庭所受理的案件，就有99.1%來自人民聲請。強行通過的憲訴法，以立法凌駕司法，用不合理的門檻，實質架空憲法法庭的運作，侵害司法獨立，更封殺人民最後保障和救濟的一絲生機。

至於財劃法，賴清德說，不是數字和公式的算計，是真真切切影響到我們每一個人的生計。在民進黨執政後，中央不分顏色，透過統籌稅款及補助款等財源挹注地方，自103年度的5,486億，大幅成長到114年度達1兆151億元。地方政府的財政狀況也明顯好轉，像是112年度的收支賸餘達到648億元。

賴清德說，「我們從未反對修財劃法，只要求中央、地方一起參與，讓討論更多元、讓政策更完善」。然而，立法院修正通過的財劃法，中央政府會少數千億的收入，那未來，育兒津貼誰來發？私立大學學費補助誰來補？跨縣市的治水誰來做？跨縣市的捷運誰來蓋？

他表示，如果，上述這些都還要中央來做，必然嚴重排擠國防預算。國軍的作業維持將無以為繼，國防的整體戰力將深受打擊，危害的是國家的安全，危害的是2300萬台灣人民的生命安危。

賴清德表示，這幾天，在寒風當中，有許許多多的年輕人站了出來，這些年輕人手中的燈，是台灣的民主火炬；他們挺身而出，不是為了求職，而是為了捍衛屬於人民的權利。「人民有權力監督我們不分政黨的每一個人，人民更不應該被訕笑，不該被譏諷對待」。

賴清德說，民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這三項法案窮盡一切的救濟手段；而行政院也表示，會依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。

賴清德表示，「執政團隊會團結一心，守護我們得來不易的民主自由憲政制度。民主的紛爭，要用更大的民主來解決。未來，希望我們一起匯聚更大的力量，守護民主台灣」。

賴清德

上一則

為養家放棄攻讀博士 台達電員工疑遭職場霸凌身亡

下一則

台鐵傳搶位衝突 年長男對女乘客潑麵條洩憤

延伸閱讀

砸碎民主…綠委砸窗破門占立院主席台 民眾黨要賴清德道歉

砸碎民主…綠委砸窗破門占立院主席台 民眾黨要賴清德道歉
洩漏總統行程…保六警官解編遭押 府：危國安絕不寬貸

洩漏總統行程…保六警官解編遭押 府：危國安絕不寬貸
扁朝大將馬永成回鍋 藍委：賴政府將更鷹派

扁朝大將馬永成回鍋 藍委：賴政府將更鷹派
新聞評論／台南擬為賴清德軍師立銅像 國父銅像卻不見天日

新聞評論／台南擬為賴清德軍師立銅像 國父銅像卻不見天日

熱門新聞

澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16
蕭彤雯（右）顧老六年，「媽媽規律服藥、能吃會笑，現在的我是六年來最好的時刻。」(圖／蕭彤雯提供)

伴母6年終於不再生氣 台主播蕭彤雯：媽媽是我最大的孩子

2024-12-13 21:09

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
減少米飯、麵包熱量 廚師分享「亞洲媽媽的秘密」

減少米飯、麵包熱量 廚師分享「亞洲媽媽的秘密」