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報帳全不知情…政治獻金案 吳欣盈首度作證 訊後請回

台灣新聞組／台北6日電
台北地檢署5日首度以證人身分約談柯文哲前副手吳欣盈（中）到案說明，釐清民眾黨政治獻金細節。針對案情，吳欣盈僅表示偵查不公開。（記者曾原信／攝影）
台北地檢署5日首度以證人身分約談柯文哲前副手吳欣盈（中）到案說明，釐清民眾黨政治獻金細節。針對案情，吳欣盈僅表示偵查不公開。（記者曾原信／攝影）

台北地檢署偵辦京華城案及政治獻金案，昨首度以證人身分，約談民眾黨主席柯文哲競選總統副手搭檔、「新光小公主」吳欣盈到案說明，釐清民眾黨政治獻金金流，訊後請回。吳欣盈表示，作證過程非常順利，偵查不公開，感謝大家關心。台灣民眾黨對此表示，吳欣盈配合調查作證，善盡公民義務，民眾黨予以尊重。

為釐清柯文哲競選總統的政治獻金申報不實的決策過程，以及追查政治獻金結餘款如何使用調查局北機站昨天以證人身分，約談吳欣盈說明，據了解，吳欣盈供稱，政治獻金申報與結餘款使用她都沒有過問，對於競總前財務長李文宗如何報帳全不知情。

柯文哲去年競選總統時表示，沒拿過吳欣盈家族一毛錢，事後被爆出吳家人、吳欣盈於2022年遞補立委前曾捐款給民眾黨24萬4800元(台幣，下同，約7500美元)；媒體也報導吳欣盈母親擔任負責人的企業，2019年起捐贈民眾黨政治獻金共144萬元(約4.4萬美元)。

檢方追查，柯文哲競選經費透過多筆「授權金」轉入木可公關公司，金額1300萬元(約40.2萬美元)，而木可董事長李文娟為時任柯文哲競選辦公室財務長李文宗的胞妹，懷疑木可販售「KP」聯名商品等金流，涉虛報項目挪用、侵占政治獻金。

據了解，北機站為追查威京集團主席沈慶京是否透過政治獻金行賄民眾黨正副總統、立委與市議員參選人，已將調查範圍擴大至上屆九合一大選，清查所有人政治獻金專戶。至於吳欣孟曾曾於2022年遞補立委前，捐款給民眾黨24萬4800元、吳欣盈母親擔旗下企業捐贈政治獻金144萬元，這部分沒有問題。

柯文哲

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