我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

新聞評論／民進黨失心瘋挺戒嚴 曝民主理念掏空

聯合報社論
南韓總統尹錫悅3日晚突然宣布戒嚴民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持。（本報資料照片）
南韓總統尹錫悅3日晚突然宣布戒嚴民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持。（本報資料照片）

南韓總統尹錫悅深夜宣布戒嚴，許多南韓民眾聞訊立刻湧上街頭抗議，國會議員則紛紛突破軍警封鎖進入議會投下否決票。第一時間，卻有一群人為尹錫悅戒嚴振臂歡呼，稱許他是為了「維護自由憲政體制」，阻止「暗黑勢力」侵蝕國家。這群人，包括了民進黨立院黨團、綠營小編和綠色鐵粉，成為這場流產戒嚴事件中全球最變態的現象。什麼樣的人，會歌頌戒嚴？

不難想像，民進黨對這次南韓的戒嚴感到心有戚戚焉，甚至有些難掩興奮，主要原因有二：其一，尹錫悅宣稱，這次戒嚴是針對國會不斷的杯葛而發，並直指是在野黨在擾亂國家。他說，南韓國會除削減政府預算，更彈劾多名部會首長，使行政部門陷於癱瘓。在台灣，賴政府正同樣面對「朝小野大」的困境，行政院明年度總預算及多項法案也因此遭到擱置。在這種情況下，民進黨對尹錫悅突襲式戒嚴向在野黨痛下殺手，當然備感振奮與快慰。

其二，尹錫悅宣布戒嚴的理由，還包括國會已受到「親北韓勢力」的操控，稱這股勢力正在掠奪國民的自由和幸福；因此，政府要消滅及剷除這股「反國家勢力」，以保護憲法秩序。尹錫悅把南韓「反對黨」和「親北韓勢力」掛鉤，把「外部敵人」和「內部對手」湊成一窩，希望把反對黨塑造成「國家的敵人」。這種作法，和民進黨屢屢以「中共同路人」、「舔共」等手法抹紅在野黨，完全如出一轍。也因此，綠營一看到尹錫悅祭出戒嚴令，立即以為自己「撿到寶」，馬上奔上前擁抱。

誰料，民進黨歡天喜地撿到的這個「寶」，僅短短六小時，就變成了臭不可聞的「毒物」，這場戒嚴遭到全球民主國家討伐。而尹錫悅則從綠營眼中的「英雄」，變成了人人喊打的「民主罪人」。之所以發生這樣翻天覆地的變化，原因就在民進黨對戒嚴見獵心喜時，心中已失去對「民主價值」的核心思辨，只剩下對「權力」的無限欲望，以及對「政敵」的無盡醜化。如果不是民主理念極度混亂，怎麼會錯認戒嚴是「維護自由憲政」的必要手段，怎麼會認為軍隊封鎖國會是維護秩序的正當手法？

支持戒嚴的文章如果只是網民或小編所為，也就罷了。但民進黨立院黨團公開發文力挺，還振振有詞跟進尹錫悅背叛民主的「暗黑勢力」侵蝕國家論調，這不是腦子有洞是什麼？最諷刺的是，在民進黨眼裡因在野黨制衡杯葛而罪大惡極的國會，恰恰是這次成功挽救了南韓民主的最大「功臣」。如果不是在野黨的190位議員連夜突破軍警封鎖線重返議會，並全數投下關鍵的否決票，今天的南韓全境將淪陷在軍人的槍桿暴政之下；那將是什麼樣的不堪景象，民進黨不妨仔細想想！

民進黨和尹錫悅同樣敵視在野黨、敵視國會，然而，南韓國會卻及時搶救了南韓民主。相形之下，一心一意要當大總統的尹錫悅才是國家的罪人、民主的叛徒。進一步看，尹錫悅僅憑高中同學國防部長金龍顯的進言，即率爾宣布戒嚴，除顯示自己的無知與魯莽，也暴露了南韓憲政體制的脆弱。一般民主國家宣布戒嚴，通常是發生對外戰爭、內部叛亂或社會安全受到嚴重威脅。而南韓的情況，只是尹錫悅對國會極度不滿，就逕由國防部出動部隊管束國會及社會政經活動，恐怕已涉及違憲。而軍人干政，更是民主國家所不容。

民進黨失心瘋歡呼戒嚴，是民主理念掏空所致，這豈是小編所能承擔？再繼續敵視在野黨，就等著步尹錫悅後塵！

戒嚴 尹錫悅 民進黨

上一則

瓊瑤輕生掀安樂死討論 衛福部長：做好安寧療護減患者痛苦

下一則

大陸網友說馬龍進盤絲洞 中山女高抗議 要馬辦正視

延伸閱讀

尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命

尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命
尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 執政黨要求暫停履職

尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 執政黨要求暫停履職
南韓戒嚴之亂如極端天氣 反映棘手的地緣政經氣候變遷

南韓戒嚴之亂如極端天氣 反映棘手的地緣政經氣候變遷
尹錫悅連續2天神隱 南韓總統府否認今發表聲明

尹錫悅連續2天神隱 南韓總統府否認今發表聲明

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06
資深媒體人周玉蔻。聯合報系資料照

周玉蔻被判刑還想出國 遭限制出境在機場被攔下

2024-11-29 14:50

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情