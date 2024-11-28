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公務員之死憂民調下滑？卓榮泰：霸凌影響政府形象

記者黃婉婷、屈彥辰／台北28日電
勞動部霸凌爭議是否會導致民調下滑？行政院長卓榮泰坦言：「我相信一定會。」（本報資料照片）
勞動部霸凌爭議是否會導致民調下滑？行政院長卓榮泰坦言：「我相信一定會。」（本報資料照片）

在公務員之死爭議聲中接任勞動部長的洪申翰，連日挨批知情不報、搭「信賴順風車」高升部長等。行政院長卓榮泰昨受訪指出，現已交付洪重啟調查、穩定勞動部工作情緒及推動健全勞工政策等優先任務，找新手來處理棘手問題並不好。卓還坦言，此事影響政府形象與民調，會思考如何導正。

勞動部勞發署公務員在辦公室死亡，外界將矛頭指向遭北分署前署長謝宜容職場霸凌，但勞動部行政調查報告遭指懲處過輕，逼得賴清德總統、卓榮泰親上火線致歉，原勞動部長何佩珊請辭獲准，洪申翰周一接任，爭議至今難滅。

卓榮泰昨在網路節目專訪中指出，政府對公務員離世感到痛心，社會也顯然不能接受勞動部第一次的調查報告，因此交付洪申翰三項任務，分別為重啟調查、穩定勞動部人員的工作情緒，建立合理友善的職場環境，並推動健全的勞工政策。

由於洪申翰被質疑是受賴清德青睞才當上勞長，被譏為「賴友友」，在野更質疑他知情不報，不配當勞長。卓榮泰還原徵詢時的背後考量，他說，政府發生急迫性的問題，找新手處理棘手問題不好，因此希望在短時間內找一位能馬上上手、有國會經驗且熟悉勞工議題的人，才會徵詢洪申翰

「要找一個最有把握的人處理」，卓榮泰說，儘管洪申翰專長在環保，但也與勞工團體有過接觸，互動良好，過去也曾接到相關事件民眾申訴，儘管徵詢當下洪感到訝異，仍能對勞工政策侃侃而談，顯見是有能力、耐心能處理此次事件，盼國人能以此角度，讓洪試看看。

至於是否擔心此次爭議導致民調下滑？卓榮泰坦言「我相信一定會，也欣然接受」，畢竟政府不該出現這種情況，要思考如何導正，現在就給洪申翰一段時間，把不好的狀況調整回來，重振內閣士氣。

立院司委會昨日審查考試院預算時，國民黨立委質詢重點皆聚焦在勞動部霸凌案。國民黨團書記長林思銘詢問，此案可否申請國賠？保訓會主委蔡秀涓回應，可以申請國賠，但要由機關提出，依照國賠法要件。

蔡秀涓說，在霸凌事件處理部分，根據「公務人員保障法」跟「公務人員安全及衛生防護辦法」，一旦發現霸凌，當事人向機關申訴時就會進行相關調查，若機關有認定事實，兩造也認為是公平客觀調查，機關就會依據調查結果，對被申訴人進行懲處或職務上調查。

勞工 賴清德 民調

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