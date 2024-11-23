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王金平缺席國民黨全代會 洪秀柱：不要因為不來有其他想法

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨全代會暨130周年黨慶24日在桃園登場，立法院前院長王金平未現身，引發聯想。（記者鄭媁／攝影）
國民黨全代會暨130周年黨慶24日在桃園登場，立法院前院長王金平未現身，引發聯想。（記者鄭媁／攝影）

國民黨全代會暨130周年黨慶於台北時間24日在桃園登場，立法院前院長王金平未現身，引發聯想。國民黨前主席洪秀柱受訪時表示，王金平不來一定有特別的事情，不要因為不來而有其他想法，「就算他要出來選什麼也很正常，也沒什麼關係。」

王金平去年因出席祈福法會活動缺席全代會，今年同樣缺席。朱立倫今主辦這一屆黨主席任內最後一次的全代會，未來是否會拚連任，仍是未知數。不過，近日傳出黨內反朱的本土派，向台中市長盧秀燕勸進未果後，轉而找上王金平，盼出馬「主持大局」。

洪秀柱表示，王金平可能真有他自己的事情，不用把每個行為都認為背後有特別動機；王金平不來一定有特別的事情，不要因為不來而有其他想法，就算他要出來選也很正常，也沒什麼關係，「如果我今天不來你們會怎麼做文章，是吧？」

國民黨文傳會主委李彥秀說，事前都有對國民黨重要的長輩與同志一一邀請，每一位可能自有行程安排，但是都給予國民黨全代會與黨慶最大祝福，平時黨中央無論是主席、秘書長，跟每一位都有很好的管道，所以對於黨慶他們都給予最大支持。

國民黨全代會議程將分兩階段進行，包括第一階段報告討論議程，以及第二階段的黨慶活動。被質疑議程時間太短。洪秀柱說，往年全代會都開全天，半天確實比較短一點，中央黨部有他們的考量，她不知道什麼原因，畢竟不在其位不謀其政，相信黨中央有些想法。

洪秀柱說，海外各地遠程而來的黨代表，難得開一次全代會，其實應該時間多開放一點，讓大家暢所欲言，好好談一下尤其黨目前面臨的狀況，大家提供好的意見給黨參考，

此外，中共中央政治局前委員、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，昨與羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜在新竹南園舉辦婚宴。洪秀柱重申，自己沒有收到邀請

國民黨 王金平 薄瓜瓜

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