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黑白集／蔡政府執政無能 有大內宣就行

黑白集
蔡政府執政無能，有大內宣就行。(本報資料照片)
蔡政府執政無能，有大內宣就行。(本報資料照片)

蔡總統主持國造潛艦命名，府方提前安排特定媒體專訪主導造艦的國安會諮委黃曙光。沒想到「自己人」友善有餘卻專業不足，誤解黃曙光的話，發出「期望2025年完成3艘國造潛艦」的錯誤訊息，誤導了其他媒體，也引發蔡政府要在卸任前綁定資源的質疑。大內宣操作過頭，反在潛艦盛事中平添陰影。

內宣之外，還有語言文創。立委質詢數位部求職者個資外洩，部長唐鳳不願承認，但證實部分資料出現「不法流量」。網民挖苦說，這是繼私菸「不是走私，是超買」、停電「不是缺電，是剩不夠多」、萊豬「不是雙重標準，而是時空環境不同」等經典語錄之後，又一次語言文創。

蔡政府在雞蛋風暴中，更創造了教案級經典。如果你懷疑農業部天價專案進口雞蛋來銷毀，涉圖利又浪費公帑，從前部長陳吉仲到閣揆陳建仁都會算給你聽，進口雞蛋創造整體政策效益高達台幣60億元(約1億8705萬美元)！這種創意，你搔破腦袋也想不出來吧。

蔡政府執政無能，有大內宣就行。對於外界的批評，就把負面詞彙置換掉，以免出現雪球效應；另一方面創造新議題，並安排可靠的「自己人」放訊息帶風向。這些招式在執政初期有效，7年下來早已被看破，還不如老實承認有問題，徹底檢討改進。凡事都想靠話術粉飾，一定翻車。(轉載自聯合報)

雞蛋 個資外洩 農業部

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