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美貿易代表敦促盟友為關鍵礦產支付「國安溢價」以確保供應鏈投資

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國貿易代表葛里爾。（路透）
美國貿易代表葛里爾。（路透）

美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友向中國以外地區採購的關鍵礦產，以擺脫北京對供應鏈的掌控時，應該額外付出「國安溢價」。

這些礦產將由尚在規劃由歐洲在內多國組成的貿易夥伴集團來供應。美國希望這集團能設定最低價格，以保護各國在開採和加工領域的投資，並對中國等非集團生產國課徵高額關稅或採取其他管制措施，以防止對方壓低價格。

不過，知情向英國金融時報透露，這提案已引起部分盟友不安，他們擔心這個僅具雛形的計畫會增加企業成本，並招來中國的貿易報復。

葛里爾目前正擬定具體細節草案，他說，西方國家在關鍵礦產上之所以依賴中國，歸咎於各國過去過度執著於經營成本。

葛里爾告訴金融時報：「當貿易夥伴對底價或相關機制造成的經濟成本表達關切時，我只會說：你們所談論的成本效率，正是導致我們陷入現今處境的原因。」

葛里爾轉達他向美國盟友傳達的訊息時說：「我們付出了一種溢價，我稱之為國安溢價。為了擁有一條安全的供應鏈，我們都將支付國安溢價。」

熟悉華盛頓和貿易夥伴會談的人士表示，各界擔心，對礦產設定的保護措施，將增加國防、汽車製造和乾淨能源等產業的成本。

美國的貿易夥伴今年初已表態，願意和華盛頓合作確保礦產供應鏈安全。歐盟與日本發表聯合聲明，承諾將「與理念一致的夥伴共同謀求關鍵礦產多邊貿易倡議」。

根據 2 月發表的文本，這項倡議「可包括」協調貿易政策機制，例如邊境調節底價、價差補貼，或是以約定價格互相採購礦產的協議。

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