快訊

紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

川普到訪前 中國人大：願與美方加強溝通 但有原則底線

戰場明明在伊朗 為何亞股最慘？彭博指AI熱錢「埋下伏筆」

編譯廖玉玲／綜合外電
南韓大盤指數KOSPI繼前一天重挫7.2%後，4日更狂瀉12%，寫下史上最大單日跌幅。 （歐新社）
南韓大盤指數KOSPI繼前一天重挫7.2%後，4日更狂瀉12%，寫下史上最大單日跌幅。 （歐新社）

美伊戰事4日進入第五天，恐慌性賣壓席捲香港、首爾和東京，南韓大盤指數Kospi繼前一天重挫7.2%後，4日更狂瀉12%，寫下史上最大單日跌幅，該指數超過800檔成分股，終場僅10檔收紅，從三星到SK海力士、現代集團，無一倖免。 

前一天歐美股市雖也大跌收場，災情卻未如此慘重。在此之前，南韓股市還是全球今年來漲勢最強勁的主要股市。今年來截至2月27日收盤，Kospi指數累計漲幅超過48%。

彭博資訊專欄作家任淑莉（Shuli Ren）指出，由此可看出，美國總統川普決定空襲伊朗的最大經濟受害者，不是史坦普500指數，而是整個北亞股市。

任淑莉撰文指出，這次賣壓或許令投資人感到有些意外。北亞確實依賴石油和天然氣進口，但如果要論經濟崩潰， 在這場中東危機中率先陷入能源危機的應該是歐洲。此外，除非荷莫茲海峽持續封鎖，否則憑著北亞各經濟體的能源準備，仍能提供一定的緩衝空間。例如日本的戰略石油準備估計可維持254天；中國的國內天然氣準備相當於從中東一年的進口量。 

那麼，為何北亞市場如此脆弱？

任淑莉指出，一般來說，市場暴跌與資金流動而非基本面有關。在伊朗危機爆發前，大量熱錢湧入亞洲，鎖定半導體和硬體科技股，因為全球投資人正從軟體公司轉向人工智慧（AI）基礎設施。顯然是AI交易為本周的暴跌埋下了伏筆。

目前為止，投資熱點幾乎都集中在亞洲硬體科技領域。三星電子和SK海力士被視為已進入長達數年的超級周期，兩家公司異口同聲表示，記憶體晶片的供應短缺將持續到2027年。台積電強勁的獲利也進一步印證了Google、亞馬遜（Amazon）、微軟等「超大規模雲端服務業者」（hyperscaler）將繼續擴大投入的觀點，這將確保亞洲供應商獲得豐厚利潤。 

因此熱錢蜂擁而至，追逐少數贏家。在美國，規模達160億美元的iShares MSCI韓國ETF，在中東動盪爆發前一周湧入超過12億美元資金，創下該基金25年歷史上最高紀錄。在南韓，數十年來一直避開藍籌股KOSPI指數的散戶，也掀起了一股買進狂潮。活躍帳戶數量和融資融券數量均創歷史新高。 

隨著伊朗衝突持續，投資熱潮開始消退。美元突然走強，削弱了新興市場的投資吸引力。同時，人們擔心，隨著石油危機持續蔓延，推高通膨，南韓央行將不得不上調利率。更高的貨幣市場利率會增加融資交易的成本。

任淑莉也安慰投資人，或許最好將此次拋售視為一次痛苦、但健康的洗牌，有助降低槓桿，並驅散那些投機者。最終留下的將是那些真正關心公司獲利和合理估值的投資人。 畢竟，亞洲市場的獲利預期上調幅度已遠大於美國。

今年，國際多元化投資成為一大主題，全球資產管理公司紛紛尋求降低對美國資產的過度依賴。然而，湧入北亞的資金流動過於集中，以至於遠在千里之外的外部衝擊就能引發劇烈的逆轉。不幸的是，拋售美國資產的交易已經演變成對亞洲資產的全面拋售。

