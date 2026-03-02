中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
由於美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，從中東運往中國的原油運輸成本飆上歷史新高。(美聯社)
由於美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，從中東運往中國的原油運輸成本飆上歷史新高。

根據倫敦波羅的海交易所數據，業界基準航線的每日運費已攀升至42.4萬美元，該費率適用於可裝載200萬桶原油的超大型油輪（VLCC）。此外，從美國墨西哥灣沿岸運往中國的整船租運成本，也突破2,100萬美元，同樣寫下歷史紀錄。

在國際油價走高之際，運費暴漲已成為這場衝突最直接的市場反應之一。中東緊張局勢自上周六爆發以來，關鍵航道荷姆茲海峽幾乎對油輪關閉。該水道承載全球約五分之一的海運原油，以及相近比重的液化天然氣運輸量。交易商正密切關注該水道後續發展。

總部位於倫敦的Fearnley’s Shipbrokers UK Ltd董事Halvor Ellefsen指出，儘管部分小型油輪暫時以高價租金成交，但主導中東出口的超大型油輪租船活動已明顯停滯。

Ellefsen表示，在目前的價格水準下，市場幾乎找不到願意成交的買方或賣方，相關報價多半只是船舶經紀商對行情的推估，而非實際成交行情。

