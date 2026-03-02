我的頻道

被伊朗報復攻擊？ 科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

波斯灣航運風險升高 逾半海事保險協會5日起停保戰爭險

編譯劉忠勇／綜合報導
伊斯蘭革命衛隊2月時在波斯灣軍事演習。(歐新社)

全球超過半數的大型海事保險協會將於5日起，停止承保進入波斯灣船舶的戰爭險。

彭博取得的通知顯示，自倫敦時間3月5日午夜起，若船舶進入波斯灣、特定鄰近海域或伊朗領海，戰爭險將自動終止。這些通知由國際保賠協會集團12個成員中的7個成員所發出。此決定僅影響戰爭險，其他承保條款維持不變。

戰爭險是一種專業保險，旨在保障船東和承租人免受戰爭、恐怖主義、海盜行為等導致的第三方損害。取消這項保險可能會削弱業者承受在波斯灣裝載貨物風險的意願。

國際保賠協會集團由幾個非營利性的互助保險協會組成，為全球約 90% 的遠洋船舶提供海事保險。目前已決定撤銷戰爭險承保的協會包括： Gard AS、NorthStandard Ltd.、Steamship Mutual Underwriting Association Ltd.、 Assuranceforeningen Skuld、American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association Inc.、The Swedish Club，以及London P&I Club。

波斯灣的鄰近海域涵蓋阿曼灣，以及阿曼哈德角（Cape al-Hadd）以西海域，向東北延伸至靠近伊朗與巴基斯坦邊界處。

