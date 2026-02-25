我的頻道

各國搶囤關鍵礦產 「天然資源國族主義」時代來臨

德國總理梅爾茨抵達北京 訪中期間將與習近平會面

高市提名「再通膨派」二學者入日銀 日圓回貶 日股擴大漲幅

編譯劉忠勇／綜合外電
日銀將深受高市立場影響。（路透）
日本政府周三提名兩位鴿派學者加入日本銀行（日銀）政策委員會，市場視此為首相高市早苗支持刺激政策立場的最近跡象。日圓聞聲轉弱，日股則大漲。

日本政府周三提名青山學院大學教授佐藤綾野和中央大學教授淺田統一郎，接替即將卸任的兩位委員野口旭和中川順子。野口的五年任期將於 3 月底屆滿，中川則於 6 月卸任。

由於這兩位獲提名的學者均帶有濃厚的再通膨派色彩，市場猜測高市將在央行升息議題上維持謹慎態度，不急於調升利率。

瑞銀證券日本公司首席經濟學家足立正道說：「我感到很驚訝，兩位都是完全的再通膨派。」他說：「市場熱議日圓走貶和通膨壓力、並討論是否進一步升息之際，從這兩個人選中，可以感受到高市強烈的見解。」

消息傳出後，日圓兌美元由升轉貶，從先前的 155.51 回貶至 156.04，可見投資人認為新委員很可能支持寬鬆貨幣政策。日經 225 指數在午盤過後，單日漲幅擴大到 2.6% 左右。

這是高市首相在本月初贏得大選後，首次有機會直接影響由九位成員組成的政策委員會；市場人士也正密切關注，試圖從中解讀她的施政意圖。

與兩位獲提名人相識的前日銀政策委員原田泰表示，「兩人都認為，從貨幣和財政雙管齊下來支撐經濟非常重要」。「他們可能認為，在通膨數據預期將會降溫的情況下，很難有正當理由繼續調升利率。」

原田並表示，這兩位新成員一開始不太可能主導委員會的意見，但他們的主張漸漸會得到其他委員響應。

澳洲聯邦銀行策略師 Carol Kong 說：「市場可能將這兩位接替人選，解讀成比卸任的委員更偏向鴿派。但日圓拋售力道有限，加上長天期日本公債（JGB）殖利率的波動情況，可見市場並不怎麼擔心高市會干預日銀政策。」

然而，高市的立場仍然關係重大。日媒報導高市上周和日銀總裁植田和男會面時，曾對進一步升息表達憂慮，日圓兌美元匯率周二曾回貶多達 1.1%。

